Uzun süredir merak içerisinde beklenen vivo V29e modeli ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. vivo V29e'nin tanıtım tarihi belli oldu. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modeli ne zaman tanıtılacak?

Geçtiğimiz hafta içerisinde vivo V29e'nin Geekbench puanları ortaya çıkmıştı. Bununla beraber telefonun Geekbench testinde nasıl bir performans sergilediği belli olmuştu. Vivo'nun üzerinde çalıştığı yeni telefona dair bir gelişme daha yaşandı.

vivo V29e Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

vivo V29e olarak isimlendirilen akıllı telefon modeli 28 Ağustos 2023 tarihinde tanıtılacak. Yapılacak tanıtımla beraber telefonun hangi donanım bileşenlerine sahip olduğu belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu telefonun bazı özellikleri ve tasarım detayları paylaşılmıştı. Aktarılan bilgilere göre telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Ana kamera, OIS özelliğini destekleyecek.

Telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera bulunacak. 180 gram ağırlığındaki telefonun 7,6 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. 4800 mAh batarya kapasitesi ile beraber gelmesi beklenen cihaz 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

Gücünü Snapdragon 480 veya Snapdragon 480+ işlemcisinden alması beklenen telefon, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek bulunabilir.

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