OIS ve EIS Nedir? Ne İşe Yarar? Hangisi Daha İyi?

Bildiğiniz üzere son birkaç yılda akıllı telefonlardaki kamera teknolojisi hızlı bir ivme yakaladı ve görüntü sabitleme teknolojileri, artık bu kameraların yapı taşlarından birisi haline geldi. Peki ama OIS ve EIS nedir, ne işe yarar ve hangisi daha iyi? Bu rehberimizde merak ettiğiniz detaylara daha yakından göz atacağız.

OIS ve EIS Nedir?

Optical Image Stabilization anlamına gelen OIS ülkemizde Optik Görüntü Sabitleyici olarak anılırken, Electronic Image Stabilization anlamına gelen EIS ise ülkemizde Elektronik Görüntü Sabitleyici olarak anılıyor. Her iki özellik, adından da anlayabileceğiniz üzere, görüntü sabitleme üzerine odaklanır.

OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) Ne İşe Yarar?

OIS hareketi algılamak ve kamera sistemini buna göre ayarlamak için mikro elektromekanik sistem jiroskopu kullanan bir donanım çözümüdür. Örneğin akıllı telefonunuzu tutuyorsanız ve o sırada eliniz hafifçe sola hareket ederse, OIS sistemi bunu algılar ve kamerayı hafifçe sağa kaydırır.

OIS teknolojisi uygulamada ucuz değil ve bu nedenle, bu teknolojiye sahip olmak için fazladan ödeme yapmanız gerekir.

EIS (Elektronik Görüntü Sabitleyici) Ne İşe Yarar?

EIS, OIS teknolojisinin yaptığı işi fiziksel bir donanım olmadan, yazılım yolu ile halletmeyi amaçlar. EIS'te hareketleri algılayabilmek için ekstra bir donanım yerine dahili ivmeölçerlerden yardım alınır. Ardından yazılımlar bunu yorumlar her bir kareyi birbirine hizalar.

HIS (Hibrit Görüntü Sabitleyici) Ne İşe Yarar?

HIS, adından da anlayabileceğiniz üzere OIS ve EIS teknolojilerinin bir kombinasyonudur. OIS temel donanım dengelemesini sağlarken, EIS ise çekimi düzleştirmek için kullanılır. Yani çok yönlü, iyi bir çözümdür. Bu sayede her iki teknolojinin avantajlarından fayda sağlayabilirsiniz.

OIS vs EIS: Hangisi Daha İyi?

Eğer OIS ve EIS teknolojileri arasında seçim yapmanız gerekirse OIS (Optical Image Stabilization) çok daha doğru bir seçim olacaktır. Bu, donanımdan faydalanan bir teknoloji olduğu için EIS'ten daha doğru ve daha başarılı sabitleme yapabilmenize yardımcı olur.

Peki siz görüntü sabitleme teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefonlarda yer alan çözümler yeterli mi yoksa değil mi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.