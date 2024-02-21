vivo X Fold 3'ün Yeni Görüntüleri, Sürpriz Özelliği Ortaya Çıkardı!

vivo X Fold 3'ün ortaya çıkan görüntüleri, yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin nasıl bir tasarıma sahip olacağını gözler önüne serdi. Sızdırılan görseller ayrıca heyecan verici bir özelliği de gün yüzüne çıkardı.

vivo X Fold 3'ün Görüntüleri Neler Sunuyor?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan vivo X Fold 3 ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, söz konusu cihazın nasıl bir görünüme sahip olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Ice Universe tarafından sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan görseller, tasarımın yanı sıra önemli bir özelliği de ortaya çıkardı. Görüntülere baktığımızda yeni katlanabilir telefonun Mac'e uzaktan bağlanabildiğini görüyoruz.

Mac kullanıcıları herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan vivo X Fold 3 ile bilgisayarlarına bağlanabilecek ve ekran üzerinden çeşitli işlemler yapabilecek. Bu eşleşme sağlandıktan sonra ekran ikiye bölünebilecek. Üst kısımda Mac ekranı görüntülenirken alt kısımdan ise klavyeye erişilebilecek.

Yeni telefon, tasarım konusunda bir önceki model ile biraz farklılıklar içerecek. X Fold 2'de ekranın orta kısmında yer alan ön kamera, X Fold 3'te ekranın köşesinde konumlanacak.

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