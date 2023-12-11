Vivo X Fold 3 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Vivo imzalı yeni katlanabilir telefon modeli X Fold 3 Pro’nun tanıtımı için hazırlıklar başladı. Lansman öncesi cihaza ilişkin bazı bilgiler sızdırılmış durumda. X Fold 3 Pro’da olması beklenen özellikler, sızıntı haberler ve daha fazlasını bu yazımızda sizin için bir araya getirdik.

İşte, vivo’nun yenilikçi katlanabilir telefon modeli ile ilgili en güncel veriler!

vivo X Fold 3 Pro Özellikleri

Katlanabilen akıllı telefonlardan biri olan Vivo X Fold 3 Pro’nun bazı özellikleri açığa çıkmaya başladı. Bunlardan ilki ve en önemlilerinden birisi yüksek RAM kapasitesi diyebiliriz.

Cihazın yaklaşık 24 GB RAM’e sahip olması bekleniyor. X Fold 3 serisinin üstün özelliklere sahip modeli Pro olarak isimlendiriliyor. Standart modelde ise RAM kapasitesi 16 GB olacak.

Donanım olarak baktığımızda çarpıcı özelliklerinden birisi yeni nesil yonga seti. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi bu cihazın güç kaynağı olarak karşımıza çıkabilir.

Ancak 2023’ün başlarında tanıtılan Vivo X Fold 2 serisinde de bu yonga seti kullanılmıştı. Firmanın bu noktada aynı işlemciyi tercih edip etmeyeceği belirsiz.

vivo X100 Pro+ modeli için de Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin kullanılacağı söylentiler arasında. Belki Vivo, yeni çıkan katlanabilir akıllı telefon modelinde de tercihini bu yonga setinden yana kullanabilir.

Depolama açısından bu seride ekstradan 1 TB’lık dahili hafıza bulunması bekleniyor. Ayrıca cihazlarda ‘ultrasonic ekran içi parmak izi sensörü’ bulunacağı konuşuluyor.

Tasarım olarak ise cihazın son derece hafif ve ince bir yapıya sahip olacağından söz ediliyor. Periskop zoom kamera özelliğinin bu serideki cihazlarda bulunması bekleniyor.

Vivo X Fold 3 Pro Fiyatı

Cihaza ilişkin henüz net bir çıkış fiyatı bilgisi paylaşılmadı. Nisan 2023’te piyasaya sunulan X Fold 2 modelinin 1270 dolardan satışa çıktığı bilgisine sahibiz. X Fold 3’te de benzer bir etiketle karşılaşmak mümkün. Pro modeli bu fiyattan biraz daha yüksek fiyatla satışa sunulabilir.

Vivo X Fold 3 Pro Çıkış Tarihi

X Fold 3 Pro’nun ne zaman satışa çıkacağı henüz net değil ancak lansmanı için 2024 yılının ilk çeyreğine işaret ediliyor. Nisan ayına kadar tanıtılması hedeflenen model için dünyanın dört bir yanındaki Vivo kullanıcıları şimdiden çok heyecanlı.

Vivo X Fold 2 Türkiye’de satışa çıkmamıştı. Vivo X Fold 3 Pro’da bizi nasıl bir senaryo beklediğini ise birlikte göreceğiz.