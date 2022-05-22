En İyi Fiyat Performans Telefonlar - 2022
Uygun fiyata kaliteli bir cep telefonu mu arıyorsunuz? En iyi fiyat performans telefonları hakkında detaylı bilgilere bu listeden ulaşabilirsiniz.
Mevcut ekonomik şartlar ve teknoloji ürünlerinin dolar endeksli fiyatlanması nedeniyle bütçesi kısıtlı olanlar için alınabilecek cep telefonu seçenekleri daralıyor. Hal böyle olunca piyasaya öncülük eden pahalı modellere ulaşamayanlar, arama tercihlerinde fiyat aralığını biraz daha aşağı çekmek zorunda kalıyor. Yine de ekonomik olsun derken kaliteden vazgeçmek olmaz. Bu yüzden fiyat performans telefonlar daha önemli bir konu haline geldi.
Kullanıcı dostu olduğu kadar bütçe dostu olmasıyla da size avataj sağlayacak bir cep telefonu almayı düşünüyorsanız bu içerik tam size göre. Benzer teknik özelliklere sahip olan emsallerine göre çok daha uygun fiyata satışa sunulan modellere ulaşabilirsiniz. Sizler için fiyat performans telefon tavsiye listemizde bu konuda ayrıntılı bilgilere yer verdik.
En İyi Fiyat Performans Telefonlar - 2022
- Samsung Galaxy A32
- Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- Casper VIA X20
- Oppo Reno 4 Lite
- General Mobile GM 22 Pro
- Samsung Galaxy M52 5G
Samsung Galaxy A32
Ekran: 6.4 inç Super AMOLED
İşlemci: MediaTek Helio G80
RAM: 6 GB
Batarya: 5000 mAh, 15W hızlı şarj
Dörtlü arka kamerasıyla yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekmenize imkan tanıyan Samsung Galaxy A32, uzun pil ömrüyle avantaj sağlayan bir fiyat performans ürünü. Bunun dışında 8 çekirdekli işlemcisi sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilirsiniz. Pil, sıcaklık ve bellek optimizasyonu sağlayan Game Booster özelliğiyle de oyun oynamak için ideal.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Ekran: 6.67 inç IPS LCD
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
RAM: 6 GB
Batarya: 5020 mAh, 30W hızlı şarj
Tasarımı ve özellikleri bakımından uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alan Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun yapımında Gorilla Glass 5 cam kullanmıştır. 6.67 inç ekran boyutu, 4 arka ve 1 ön kameraya sahiptir. Xiaomi'nin en çok tercih edilen modellerinden biridir.
Casper VIA X20
Ekran: 6.53 inç IPS LCD
İşlemci: MediaTek Helio P70
RAM: 6 GB
Batarya: 4510 mAh, 18W hızlı şarj
En son teknolojiyle tasarlanan Casper VIA X20, canlı ve parlak renklere sahip ekran kalitesiyle öne çıkan modellerden biri olarak listemizde yer alıyor. Ana kamerası 48 MP olmak üzere ultra netlik sağlayan 4'lü AI kameralar sayesinde harika fotoğraflar çekebileceğiniz bir cihaz. Bununla birlikte güçlü performansıyla arka planda 80 uygulama çalıştırma imkanı tanıyor.
Oppo Reno 4 Lite
Ekran: 6.43 inç Super AMOLED
İşlemci: MediaTek Helio P95
RAM: 8 GB
Batarya: 4000 mAh
Son zamanların yükselen orta segment cep telefonu markaları arasında yer alan Oppo, bu modeliyle kullanıcılara uygun fiyata yüksek performans vaat ediyor. Yapay zeka teknolojisine sahip 6 kamerasıyla farklı modları kullanarak profesyonel çekimler yapabilirsiniz. 5 dakikalık şarj ile 2 saat konuşma süresi olan cihaz, süper güç tasarruf modu ve güçlü bataryasıyla da avantaj sağlıyor.
General Mobile GM 22 Pro
Ekran: 6.78 inç IPS LCD
İşlemci: MediaTek Helio G95
RAM: 8 GB
Batarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj
Üstün özellikleriyle birlikte satış fiyatının uygun olmasıyla öne çıkan General Mobile GM 22 Pro, gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz modeller arasında. Estetik tasarımı ve emsallerine göre güçlü donanımıyla dikkat çeken cihaz, 108 MP ultra net kamera sistemiyle yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.
Samsung Galaxy M52 5G
Ekran: 6.7 inç
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G
RAM: 8 GB
Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
Qualcomm Snapdragon 750G yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile desteklenen Samsung Galaxy M52, Li-Ion 4500 mAh bataryaya ve 1080x2400 piksel kameraya sahip. 5G bağlantı, çift sim kart desteği ve 8 çekirdekli güçlü işlemcisiyle cazip seçenekler arasında yer alan modelin siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor.
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