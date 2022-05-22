Mevcut ekonomik şartlar ve teknoloji ürünlerinin dolar endeksli fiyatlanması nedeniyle bütçesi kısıtlı olanlar için alınabilecek cep telefonu seçenekleri daralıyor. Hal böyle olunca piyasaya öncülük eden pahalı modellere ulaşamayanlar, arama tercihlerinde fiyat aralığını biraz daha aşağı çekmek zorunda kalıyor. Yine de ekonomik olsun derken kaliteden vazgeçmek olmaz. Bu yüzden fiyat performans telefonlar daha önemli bir konu haline geldi.

Kullanıcı dostu olduğu kadar bütçe dostu olmasıyla da size avataj sağlayacak bir cep telefonu almayı düşünüyorsanız bu içerik tam size göre. Benzer teknik özelliklere sahip olan emsallerine göre çok daha uygun fiyata satışa sunulan modellere ulaşabilirsiniz. Sizler için fiyat performans telefon tavsiye listemizde bu konuda ayrıntılı bilgilere yer verdik.

En İyi Fiyat Performans Telefonlar - 2022

Samsung Galaxy A32

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Casper VIA X20

Oppo Reno 4 Lite

General Mobile GM 22 Pro

Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy A32

Ekran: 6.4 inç Super AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio G80

RAM: 6 GB

Batarya: 5000 mAh, 15W hızlı şarj

Dörtlü arka kamerasıyla yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekmenize imkan tanıyan Samsung Galaxy A32, uzun pil ömrüyle avantaj sağlayan bir fiyat performans ürünü. Bunun dışında 8 çekirdekli işlemcisi sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı kullanabilirsiniz. Pil, sıcaklık ve bellek optimizasyonu sağlayan Game Booster özelliğiyle de oyun oynamak için ideal.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Ekran: 6.67 inç IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 6 GB

Batarya: 5020 mAh, 30W hızlı şarj

Tasarımı ve özellikleri bakımından uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alan Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun yapımında Gorilla Glass 5 cam kullanmıştır. 6.67 inç ekran boyutu, 4 arka ve 1 ön kameraya sahiptir. Xiaomi'nin en çok tercih edilen modellerinden biridir.

Casper VIA X20

Ekran: 6.53 inç IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio P70

RAM: 6 GB

Batarya: 4510 mAh, 18W hızlı şarj

En son teknolojiyle tasarlanan Casper VIA X20, canlı ve parlak renklere sahip ekran kalitesiyle öne çıkan modellerden biri olarak listemizde yer alıyor. Ana kamerası 48 MP olmak üzere ultra netlik sağlayan 4'lü AI kameralar sayesinde harika fotoğraflar çekebileceğiniz bir cihaz. Bununla birlikte güçlü performansıyla arka planda 80 uygulama çalıştırma imkanı tanıyor.

Oppo Reno 4 Lite

Ekran: 6.43 inç Super AMOLED

İşlemci: MediaTek Helio P95

RAM: 8 GB

Batarya: 4000 mAh

Son zamanların yükselen orta segment cep telefonu markaları arasında yer alan Oppo, bu modeliyle kullanıcılara uygun fiyata yüksek performans vaat ediyor. Yapay zeka teknolojisine sahip 6 kamerasıyla farklı modları kullanarak profesyonel çekimler yapabilirsiniz. 5 dakikalık şarj ile 2 saat konuşma süresi olan cihaz, süper güç tasarruf modu ve güçlü bataryasıyla da avantaj sağlıyor.

General Mobile GM 22 Pro

Ekran: 6.78 inç IPS LCD

İşlemci: MediaTek Helio G95

RAM: 8 GB

Batarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

Üstün özellikleriyle birlikte satış fiyatının uygun olmasıyla öne çıkan General Mobile GM 22 Pro, gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz modeller arasında. Estetik tasarımı ve emsallerine göre güçlü donanımıyla dikkat çeken cihaz, 108 MP ultra net kamera sistemiyle yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor.

Samsung Galaxy M52 5G

Ekran: 6.7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

RAM: 8 GB

Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj

Qualcomm Snapdragon 750G yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile desteklenen Samsung Galaxy M52, Li-Ion 4500 mAh bataryaya ve 1080x2400 piksel kameraya sahip. 5G bağlantı, çift sim kart desteği ve 8 çekirdekli güçlü işlemcisiyle cazip seçenekler arasında yer alan modelin siyah, mavi ve beyaz renk seçenekleri bulunuyor.