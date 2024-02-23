En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)

vivo, kuşkusuz son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Özellikle de geliştirdiği orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri.

Marka birbirinden şık tasarımlara sahip cihazlarla akıllı telefon kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Aynı zamanda telefonlar, yüksek kalitede kamera ve hızlı işlemcilere de sahip. Peki, en iyi vivo telefon modelleri 2024 nelerdir?

En İyi 10 vivo Telefon Modeli

vivo Y22S

vivo Y51

vivo Y21S

vivo V25

vivo Y35

vivo Y15S

vivo Y33S

vivo Y16

vivo Y53S

vivo V21E

1. vivo Y22S

En iyi vivo telefon modelleri listemizde yer alan vivo Y22S, 2022’nin ağustos ayında tanıtıldı. Android 12 tabanlı Fountouch 12 ile piyasaya sunulan cihaz, Qualcomm Snapdragon 680 işlemciye sahip.

Adreno 610 GPU’da yer veren cihazın arka kısmında 50 megapiksel çözünürlükte geniş açılı kamera bulunuyor. 2 megapiksel çözünürlükte makro kameraya da sahip olan telefon fiyat-performans açısından dikkat çekiyor.

2. vivo Y51

vivo Y51, yüzde 84.02 ekran ve gövde oranına sahip. Bu da cihazın geniş bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. 5000 mAh batarya kapasitesi, 18W hızlı şarj ve 48 MP kamera çözünürlüğü özellikleriyle vivo’nun en iyi telefonları arasında yer alıyor.

3. vivo Y21S

Orta segment için çok iddialı bir telefon olan vivo Y21S ile keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. Ultra oyun moduna sahip olan telefon, akıcı ve yüksek çözünürlüklü oyunlar sunuyor. Aynı zamanda cihaz, net çekimler gerçekleştirme imkanı da sunuyor. 50 MP ana kameradan oluşan telefon, ince ve şık şekilde tasarlanmıştır.

4. vivo V25

En iyi vivo telefon modelleri arasında yer alan vivo V25, 6.44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekrandan oluşuyor. 90 Hz tazeleme oranına ekranıyla birlikte 1.300 nit yüksek parlaklık değeriyle de dikkat çekiyor. Ayrıca 16 milyon renk sayısı, 120 derecelik ekstra geniş açı ve 30 fps video değeri de cihazın diğer mükemmel özelliklerindendir.

5. vivo Y35

vivo’nun en iyi telefonlarından vivo Y35, 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Cihaz, 6.58 inç ekran boyutuna sahip. Geniş depolama alanı ve ekran sunan telefon, 50 MP’lik kamera çözünürlüğüyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Telefon kesintisiz olarak oyunlarda 7 saatlik performans sunuyor. Telefon F1.8 diyafram açıklığı, 1080p video kayıt çözünürlüğü ve 30 fps video değeriyle de çok kullanışlıdır.

6. vivo Y15S

5000 mAh güce sahip olan vivo Y15S, kullanıcılarına 32 GB dahili depolama sunuyor. 6.51 inç ekran boyutlu cihaz, 3 GB bellekten (RAM) oluşuyor. vivo Y15S, fotoğraf ve oyunlarda mükemmel performans gösteriyor.

7. vivo Y33S

En iyi vivo telefon tavsiyeleri isteyenler için vivo Y33S’ide önerebiliriz. vivo Y33S, 5000 mAh güce sahip bataryaya sahip. Bu özelliği sayesinde telefonun şarjı uzun süre dayanıyor. Telefonda 6.58 inç ekran, 128 GB dahili depolama ve 8 GB bellek (RAM) bulunuyor.

Telefonu en iyi yapan özellikler arasında 50 MP çözünürlüklü arka kamera, 30 fps video değeri, 1080p video çözünürlüğü, F1.8 diyafram ve 16 MP çözünürlüklü ön kamera yer alıyor.

8. vivo Y16

vivo Y16, 2,5D son moda tasarıma sahip. Telefonun dikkat çekiciliğini yapay zekalı çift arka kamera artırıyor. 5000 mAh batarya sayesinde 18 saat online video izleme, 22 saat müzik dinleme ve 7 saat oyun oynama imkanına sahip olabilirsiniz. Özellikle Ultra Oyun Modu sunan cihaz sayesinde keyifli bir oyun deneyimi yaşamak mümkün.

9. vivo Y53S

vivo en iyi telefon modelleri arasındaki vivo Y53S, 64 MP çözünürlüklü arka kameradan oluşuyor. Özellikle telefonunun ikinci ve üçüncü arka kameraları mükemmel performans sunuyor. Telefon 5000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteğiyle de dikkat çekiyor. vivo Y53S’nin ön kamerasında portre modu var.

10. vivo V21E

En iyi vivo telefon önerileri listemize 64 MP çözünürlüklü gece kamerası ve 44 MP otomatik göz odaklama özelliklerine sahip vivo V21E’i ekleyebiliriz. vivo V21E, aynı zamanda 33 W flash charge özelliğiyle de çok kullanışlıdır.

Sizler için bu yazımızda vivo’nun en iyi telefonlarını sıraladık. Peki, sizler bu cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz?