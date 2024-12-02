Devasa Batarya ve 16 GB RAM: vivo X200 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde vivo X200 serisinin özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte güçlü donanıma sahip vivo telefonları!
vivo X200 serisi özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. X200, X200 Pro ve X200 Pro mini olmak üzere üç farklı modelden oluşan telefon serisi devasa batarya kapasitesi, 90W hızlı şarj ve daha birçok özellik sunuyor.
2024 yılının ekim ayında tanıtılan vivo X200 serisi, sahip olduğu donanım sayesinde en iyi vivo telefonlar arasında yerini aldı. İşte vivo X200 serisi fiyatı ve donanımı hakkında merak edilen detaylar!
vivo X200 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 50 MP (f/2.7) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera
- Batarya Kapasitesi: 5.800 mAh
- Hızlı Şarj: 90W
vivo X200 Fiyatı
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.599 Malezya ringgiti (Tahmini Türkyie fiyatı 57 bin TL)
Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleri ile gelebilir.
vivo X200 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 452 PPI
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.7) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Hızlı Şarj: 90W
vivo X200 Pro Fiyatı
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 4.699 Malezya ringgiti (Tahmini Türkiye fiyatı 70 bin TL)
Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleri ile gelebilir.
vivo X200 Pro mini Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,31 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 50 MP (f/2.6) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera
- Batarya Kapasitesi: 5.700 mAh
- Hızlı Şarj: 90W
vivo X200 Pro mini Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 4.699 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 45 bin TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 5.299 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 51 bin TL)
- 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 5.799 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 56 bin TL)
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Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleri ile gelebilir.