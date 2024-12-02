Devasa Batarya ve 16 GB RAM: vivo X200 Serisi Özellikleri ve Fiyatı

vivo X200 serisi özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. X200, X200 Pro ve X200 Pro mini olmak üzere üç farklı modelden oluşan telefon serisi devasa batarya kapasitesi, 90W hızlı şarj ve daha birçok özellik sunuyor.

2024 yılının ekim ayında tanıtılan vivo X200 serisi, sahip olduğu donanım sayesinde en iyi vivo telefonlar arasında yerini aldı. İşte vivo X200 serisi fiyatı ve donanımı hakkında merak edilen detaylar!

vivo X200 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI

Yaklaşık 460 PPI İşlemci: MediaTek Dimensity 9400

MediaTek Dimensity 9400 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 50 MP (f/2.7) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 50 MP (f/2.7) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi: 5.800 mAh

5.800 mAh Hızlı Şarj: 90W

vivo X200 Fiyatı

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 3.599 Malezya ringgiti (Tahmini Türkyie fiyatı 57 bin TL)

Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleri ile gelebilir.

vivo X200 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2800 piksel

1260 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 452 PPI

Yaklaşık 452 PPI İşlemci: MediaTek Dimensity 9400

MediaTek Dimensity 9400 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.7) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.7) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 90W

vivo X200 Pro Fiyatı

16 GB RAM + 512 GB Depolama: 4.699 Malezya ringgiti (Tahmini Türkiye fiyatı 70 bin TL)

Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleri ile gelebilir.

vivo X200 Pro mini Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,31 inç

6,31 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

1216 x 2640 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI

Yaklaşık 460 PPI İşlemci: MediaTek Dimensity 9400

MediaTek Dimensity 9400 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 50 MP (f/2.6) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.6) geniş açılı kamera + 50 MP (f/2.6) periskop telefoto kamera + 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

32 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Batarya Kapasitesi: 5.700 mAh

5.700 mAh Hızlı Şarj: 90W

vivo X200 Pro mini Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 4.699 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 45 bin TL)

4.699 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 45 bin TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 5.299 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 51 bin TL)

5.299 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 51 bin TL) 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 5.799 Çin yuanı (Tahmini Türkiye fiyatı 56 bin TL)

Telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor. Yukarıda tahmini fiyatlara yer verdik ancak telefon farklı fiyat etiketleri ile gelebilir.