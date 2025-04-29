Sıra Dışı Tasarımlı Ucuz Telefon CMF Phone 2 Pro Tanıtıldı

Nothing'in alt markası CMF, Hindistan'da düzenlenen etkinlikte CMF Phone 2 Pro modelini tanıttı. Sıra dışı tasarıma sahip olan bütçe dostu telefon yüksek yenileme hızı, gelişmiş kamera sistemi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

CMF Phone 2 Pro Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip Phone 2 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 387 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 185 gram ağırlığındaki telefon 164 x 78 x 7,8 mm boyutlarında.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7300 Pro bulunuyor. Bu işlemci dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.85 diyafram değerine sahip telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Kameralar Truelens Engine 3.0, Ultra XDR, gece modu dahil olmak üzere çeşitli özellikler içeriyor. Bu özellikler, daha kaliteli görüntüler elde edilmesine yardım ediyor.

8 GB RAM'e sahip telefonun depolama tarafında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelen Phone 2 Pro 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. IP54 sertifikası sayesinde telefon suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Android 15 tabanlı Nothing OS 3.2 ile kutudan çıkan telefonun üç büyük Android güncellemesi alacak. Ayrıca telefon için altı yıl boyunca güvenlik güncellemeleri yayınlanacak. Peki, ekran altı parmak izi sensörüne sahip CMF Phone 2 Pro ne kadar fiyata satılıyor?

CMF Phone 2 Pro Fiyatı

Avrupa'da CMF Phone 2 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 249 euro (10.914 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 279 euro (12.229 TL) fiyat belirlendi.