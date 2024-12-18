Vivo'dan Ufak Telefon Sevenlere Müjde: Yeni Küçük Ekranlı Model Yakında Geliyor

Son yıllarda başarılı akıllı telefonlarıyla tüm dünyada tanınmayı başaran Vivo, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü X200 serisi ile pek çok teknolojiseverin kalbinde taht kurdu. Özellikle X200 Pro Mini modeli şirketin beklentilerinden çok daha yüksek bir talep gördü.

Bu bağlamda harekete geçen Vivo, Pro Mini'nin başarısını orta segmente de taşımak için yeni ufak boyutlu bir akıllı telefon modeli geliştirmek için çalışmalarına başladı.

Küçük Ekranlı Vivo Telefon 2025'te Geliyor

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, markanın yeni küçük ekranlı akıllı telefon modeli 2025 yılında satışa sunulacak. Yeni cihazın, küçük boyutlarda olmasına karşın, hiç de fena olmayan özelliklerle geleceği de söyleniyor.

Buna göre yeni model, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisine sahip olacak. Mevcut yonga seti ile birlikte cihazın büyük kapasiteli bir bataryayı da bünyesinde barındacağı iddia ediliyor. Arka tarafta en az iki sensöre sahip olmasını beklediğimiz yeni telefonun, 50 MP’lik bir ana kamera ve bir telefoto lens ile birlikte geleceği öne sürülüyor.

En çok merak edilen boyut tarafında ise iddialar, cihazın tıpkı X200 Pro mini gibi 6,31 inç'lik bir ekrana ev sahipliği yapacağını işaret ediyor. Bu boyut birçok kişi için kulağa pek de ufak gelmese de Vivo standartları için küçük bir ekran boyutu olduğunu söyleyebiliriz.

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