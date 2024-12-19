vivo'dan Yeni Yıl Kampanyası: Hediye Kulaklık, Binlerce TL İndirim ve Dahası!

vivo, 2024 yılının bitmesine sayılı günler kala yeni akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için harika bir fırsat sunuyor. Kampanya sayesinde hediye kulaklık, binlerce TL indirim ve hatta peşin fiyatına %0 faizli 3 taksit imkânından yararlanabilirsiniz.

vivo'nun Yeni Yıl Kampanyası Neler Sunuyor?

vivo tarafından başlatılan kampanya V40, V29 Lite, V30 ve X100 Pro modellerini kapsıyor. Myvivoshop'ta ürün sayfasından "İndirim" yazısına tıklayarak kupon kodunu kopyalayabilir, ödeme sayfasından kodu girerek indirimden faydalanabilirsiniz.

vivo V40 modeli için 2000 TL değerinde indirim sunan "252000" kupon kodu, vivo TWS3E kablosuz kulaklık hediyesi ve peşin fiyatına %0 faizli 3 taksit mevcut. Kupon kodu sayesinde 29 bin 999 TL'den 27 bin 999 TL'ye düşüyor. telefonun fiyatı

120Hz ekran yenileme hızı, 44W hızlı şarj ve daha birçok özelliğiyle dikkat çeken vivo V29 Lite modeli için 6.000 TL indirim sunan "256000" kupon kodu bulunuyor. Bu kod ile birlikte telefon 18 bin 99 TL'den 12 bin 99 TL'ye düşüyor.

vivo V30 modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 29 bin 999 TL'den 23 bin 999 TL'ye düşüren "256000" kupon kodu mevcut. Telefonun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 26 bin 999 TL'den 21 bin 999 TL'ye düşüren "255000" kupon kodu da bulunuyor.

Güçlü donanım, 32 MP ön kamera, 120Hz yenileme hızı ve daha birçok özellik ile kendisine hayran bırakan vivo X100 Pro için 6000 TL indirim sunan "256000" kupon kodu sunuldu. Bu kod ile birlikte telefonun fiyatı 59.999 TL'den 53.999 TL'ye düşüyor.

Kampanya kapsamında hangi telefonu satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.