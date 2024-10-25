Walmart Türkiye'de Ofis Açıyor: Açıklama Geldi!

Perakende satış yapan mağazalar zinciri Walmart Türkiye'de ofis açmaya hazırlanıyor. Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Başkanı Turnaoğlu, konuya dair oldukça önemli bilgiler paylaştı.

Walmart Türkiye'de Ofis Açmaya Hazırlanıyor

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD'de perakendenin neredeyse yüzde 10-15'ini yöneten çok uluslu ABD şirketi Walmart'ın Türkiye'de ofis açacağını belirtti.

Turnaoğlu, "Walmart, Türkiye'den alımlara başlıyor. Mobilya bunlardan biri, dondurulmuş gıda bunlardan bir başkası. Şu anda 2-3 alanda Türkiye'yi bir tedarik merkezi olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den ABD'ye ihracatın oldukça arttığını belirten Turnaoğlu, otomobilden makineye, tekstilden kimya ürünlerine, hatta mobilyaya kadar son dönemde ciddi bir talebin olduğunu söyledi.

ABD'nin Türkiye'nin ikinci büyük pazarı olduğunu söyleyen Turnaoğlu, "Bunu çok geliştirenlerden biri de Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları, Amerika'ya şu anda 14 şehre uçuyor. Tabii turizm dışında en büyük şey de kargo" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Dünyanın en büyük kargo şirketlerinden biri oldu Türk Hava Yolları. Özellikle pandemi döneminde o krizi fırsata çeviren bir kurum oldu. Amerika ile Türkiye arasındaki ticareti, Türk Hava Yolları da oldukça ilerletti. Toplam e-ihracatın yarısı Amerika'ya yapılıyor. Bu konuda da Türk Hava Yollarının kargo kapasitesi çok büyük destekleyici."

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