Türkiye'de Çocukların En Çok Kullandığı Sosyal Medya Uygulamaları Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" kapsamında bir rapor yayınladı. Bu rapor, çocukların en çok kullandığı sosyal medya uygulamaları dahil olmak üzere birçok istatistiki bilgiyi gözler önüne serdi.

Rapora göre sosyal medya kullanan çocukların oranı 2024 yılında %66,1'e yükseldi. Erkek çocukların %68,1'inin, kız çocuklarının ise %64'ünün sosyal medya kullandığı gözlemlendi.

Çocukların En Çok Kullandığı Sosyal Medya Uygulamaları

Çocukların en çok kullandığı sosyal medya platformu %96,3 oran ile YouTube oldu. İkinci sırada %41,5 oran ile Instagram, üçüncü sırada ise %26,2 oran ile TikTok yer aldı. TikTok'u %21,4 ile Snapchat takip etti.

Beşinci sırada %13,6 oran ile Pinterest, altıncı sırada ise %9,5 oran ile Facebook bulunuyor. Listenin yedinci sırasında %4,9 oran ile X (eski adıyla Twitter) yer aldı.

6-10 ve 11-15 yaş gruplarında en çok kullanılan uygulama YouTube oldu. İkinci sırada ise 6-10 yaş grubunda %11,7 ile TikTok, 11-15 yaş grubunda ise %63 ile Instagram bulunuyor.

Düzenli internet kullanan çocukların %83,9'u interneti video izlemek için kullanıyor. Video izlemeyi %75 oran ile ödev, öğrenme veya çevrimiçi derslere katılma takip etti. İnterneti oyun oynamak veya oyun indirmek için kullanan çocukların oranı ise %72,7 olarak açıklandı.

Paylaşılan rapora göre telefon kullandığını belirten çocukların oranı 2024'te %76,1 oldu. Telefon kullanma oranı yaş gruplarına göre incelendiğinde bu oranın 6-10 yaş grubundaki çocuklarda %66,3, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise %86,2 olduğu gözlemlendi.

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