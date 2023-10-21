Warner Bros. Oyunlarında %90'a Varan İndirim!

Steam, Warner Bros. oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyayla beraber Hogwarts Legacy ve Mortal Kombat 11 dahil olmak üzere pek çok oyun çeşitli oranlarda indirime girdi.

İndirime Giren Warner Bros. Oyunları

Oyun Adı İndirimsiz Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Mortal Kombat 11 669 TL 66,90 TL %90 Hogwarts Legacy 1.099 TL 769,30 TL %30 LEGO Harry Potter: Years 1-4 269 TL 67,25 TL %75 LEGO Harry Potter: Years 5-7 269 TL 67,25 TL %75 Injustice 2 669 TL 66,90 TL %90 Gotham Knights 499 TL 124,75 TL %75 Batman: Arkham Collection 102 TL 15,30 TL %85 Batman: Arkham Knight 59 TL 11,80 TL %80 Batman: Arkham Asylum GOTY 31 TL 7,75 TL %75 Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition 669 TL 100,35 TL %85 Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY 269 TL 67,25 TL %75 LEGO Lord of the Rings 269 TL 67,25 TL %75 LEGO - The Hobbit 269 TL 67,25 TL %75 Back 4 Blood 249 TL 49,80 TL %80 Middle-earth: Shadow of War 529 TL 79,35 TL %85 The LEGO Games Bundle 144 TL 21,60 TL %85

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip dijital oyun mağazası Steam, oyunlar ile ilgili önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Steam üzerinden başlatılan kampanya kapsamında Warner Bros'un yayıncılığını üstlendiği pek çok oyun indirime girdi. Kampanya 2 Kasım tarihinde sona erecek.

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