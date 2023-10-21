Warner Bros. Oyunlarında %90'a Varan İndirim!
Warner Bros. oyunları için yüzde 90'a varan indirim kampanyası başladı. Peki, kampanya kapsamında indirime giren oyunların fiyatı ne kadar oldu?
Steam, Warner Bros. oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Başlatılan kampanyayla beraber Hogwarts Legacy ve Mortal Kombat 11 dahil olmak üzere pek çok oyun çeşitli oranlarda indirime girdi.
İndirime Giren Warner Bros. Oyunları
|Oyun Adı
|İndirimsiz Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Mortal Kombat 11
|669 TL
|66,90 TL
|%90
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|769,30 TL
|%30
|LEGO Harry Potter: Years 1-4
|269 TL
|67,25 TL
|%75
|LEGO Harry Potter: Years 5-7
|269 TL
|67,25 TL
|%75
|Injustice 2
|669 TL
|66,90 TL
|%90
|Gotham Knights
|499 TL
|124,75 TL
|%75
|Batman: Arkham Collection
|102 TL
|15,30 TL
|%85
|Batman: Arkham Knight
|59 TL
|11,80 TL
|%80
|Batman: Arkham Asylum GOTY
|31 TL
|7,75 TL
|%75
|Middle-earth: Shadow of War Definitive Edition
|669 TL
|100,35 TL
|%85
|Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY
|269 TL
|67,25 TL
|%75
|LEGO Lord of the Rings
|269 TL
|67,25 TL
|%75
|LEGO - The Hobbit
|269 TL
|67,25 TL
|%75
|Back 4 Blood
|249 TL
|49,80 TL
|%80
|Middle-earth: Shadow of War
|529 TL
|79,35 TL
|%85
|The LEGO Games Bundle
|144 TL
|21,60 TL
|%85
Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip dijital oyun mağazası Steam, oyunlar ile ilgili önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Steam üzerinden başlatılan kampanya kapsamında Warner Bros'un yayıncılığını üstlendiği pek çok oyun indirime girdi. Kampanya 2 Kasım tarihinde sona erecek.
Epic Games Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı: %80'e Varan İndirimler!
Yaz boyunca gerçekleşen büyük indirim dönemi oyun sektörü için sona ermiş olsa da sonbaharın başlamasıyla
Warner Bros. oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR