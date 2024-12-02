Bu Telefonları Kullananlara Kötü Haber: WhatsApp, Bazı iPhone Modellerinde Çalışmayacak!

En popüler anlık mesajlaşma hizmetlerinden biri olan WhatsApp, iPhone sahiplerini üzecek bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karara göre uygulama yeni yılda bazı iPhone modellerinde kullanılamayacak.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre WhatsApp, eski sürümlere desteğin sonlanacağına dair bildirim gönermeye başladı. Uygulama şu anda iOS 12 ve sonrasını destekliyor ancak 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren iOS 15.1 ve üzeri sürüm zorunlu olacak.

WhatsApp, 5 Mayıs 2025'ten İtibaren Bu Telefonlara Destek Vermeyecek

WhatsApp tarafından alınan bu karardan iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus modelleri etkilenecek. Eğer bu modellerden birine sahipseniz 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren artık anlık mesajlaşma uygulamasını kullanamayacaksınız.

Telefonunuz 15.1 veya üzeri güncelleme aldığı hâlde henüz güncelleme yapmadıysanız uygulamanın çalışmaya devam etmesi için ayarlar menüsü üzerinden güncellemeniz gerekecek.

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