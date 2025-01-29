WhatsApp Kritik Güvenlik Açığını Çözdü! Gizliliği Tehdit Ediyordu

Meta, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki kritik güvenlik açığını nihayet çözdü. Bir sorun nedeniyle bir kez görüntüleme özelliği kullanılarak gönderilen fotoğraf ve videolar kaybolmuyordu. Karşıdaki kişi yalnızca birkaç adım ile bu fotoğraf ve videolara istediği kadar erişebiliyordu.

WhatsApp'taki Güvenlik Açığı Nihayet Düzeltildi

WhatsApp'ta yalnızca iPhone kullanıcılarını etkileyen bir güvenlik açığı tespit edilmişti. Gizliliği tehdit eden bu açık, tek seferlik görüntülenmesi gereken fotoğraf ve videolara sürekli olarak bakılabilmesini sağlıyordu. Üstelik bunun için sadece birkaç adımın uygulanması yeterliydi.

Söz konusu özellik kullanılarak fotoğraf ve video gönderilen kişinin bu açıktan yararlanması için anlık mesajlaşma uygulamasında ayarlar menüsü üzerinden "Depolama ve Veriler" kategorisine girmesi ve "Depolamayı Yönet" bölümünü açması gerekiyordu. Bunun ardından medya dosyalarını "En Yeni" şeklinde sıraladığında en başta görsel ve videolara bakabiliyordu.

Böylece kullanıcı herhangi bir ekstra araç kullanmadan gizlilik özelliğini atlayıp tek seferlik görsel ve videolara göz atabiliyordu. Neyse ki Meta, geri bildirimleri dikkate aldı ve yeni güncelleme yayınlayarak bu kritik güvenlik açığını kapattı.

Güvenlik açığının önemi göz önünde bulundurulduğunda iPhone kullanıcılarının WhatsApp uygulamasını App Store üzerinden hemen güncellemesi gerekiyor.