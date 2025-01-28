Google Play'de Yeni Dönem: VPN İndirmeden Önce Buna Dikkat Edin

Ücretsiz VPN, kuşkusuz tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ortak ihtiyacı. Artık alışık olduğumuz sosyal medya, oyun ve benzeri dijital erişim engellerini aşmanın en kolay yolu olan VPN'leri sıkça kullanmak zorunda kalıyoruz. Ancak hem ücretsiz hem de güvenli VPN bulmak bazen oldukça zor olabiliyor. Neyse ki Google'ın bu soruna bir çözümü var.

Google'dan Yanlış VPN Seçiminin Önüne Geçecek Güvenlik Rozeti

Google Play, VPN uygulamaları için yeni bir güvenlik rozeti uygulamasını devreye soktu. Artık uygulama mağazasında yer alan VPN'lerden Google'ın güvenlik kriterlerine uyanlar "onaylı" rozetine sahip olacak. Bunu sosyal medya platformlarında yer alan rozetler gibi düşünebilirsiniz.

Bu rozete sahip VPN'ler hem Google Play'in hem de bağımsız bir güvenlik denetiminden geçmiş olacak. Böylelikle kullanıcılar ücretli ya da ücretsiz VPN indirirken acaba başıma bir şey gelir mi düşüncesinden kurtulacak. Elbette ki her VPN güvenlik testlerine sokulmayacak.

Derecelendirilmek için en az 10 bin indirme ve 250 değerlendirme şartı olacak. Bu nedenle "yeni" ya da popüler olmayan VPN'lerden uzak durmanızda fayda var. Şu anda NordVPN, Proton VPN, Secure VPN gibi popüler uygulamalar bu rozeti taşıyor.

Google, bu sistemin özellikle TikTok yasağı gibi olaylar sonrası VPN kullanımının arttığı dönemde kullanıcıları güvenli seçimlere yönlendirmeyi hedeflediğini belirtiyor. Ne yazık ki Türkiye'deki yasakların uygulandığı dönemlerde ise böyle bir uygulama yapılmamıştı.

Her ne kadar biz "En İyi Ücretsiz VPN Programları" gibi rehberlerle kullanıcıları bilgilendirmeye çalışsak da doğrudan Google Play'den arama yapan kullanıcıların bazıları pek de güvenli olmayan seçimler yaptı. Ne yazık ki Google Play'de güvenilir olmayan binlerce VPN uygulaması bulunuyor.

Bu yeni rozet uygulaması kullanıcıların güvenli ve seçimler yapma ihtimalini bir nebze de olsa artıracak.