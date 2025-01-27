WhatsApp'tan Muhtemelen Dolandırıcıların İşine Gelecek Yeni Özellik

Android kullanıcıları, WhatsApp'ın çoklu hesap desteğini Ekim 2023'te almış ve aynı telefonda iki farklı WhatsApp hesabı kullanma imkanına kavuşmuştu. Ancak bu özellik şu ana kadar iPhone kullanıcıları için sunulmamıştı.

iPhone kullanıcıları için de bu durum yakında değişecek gibi görünüyor. Tabii herkes memnun değil. Çoğu kimseden, "Kimin işine yarıyor bu, cidden bunu isteyen var mı? Ancak dolandırıcılara yardım edersiniz." şeklinde tepkiler geliyor. Peki neden korkuyorlar? İşte detaylar...

Aynı Anda İki Farklı Numara Kullanabileceksiniz

WhatsApp, iPhone için çoklu hesap desteğini test etmeye başladı. Bu özellik, iPhone kullanıcılarının cihazlarında aynı anda iki farklı numara ile WhatsApp hesabı kullanabilmesine olanak tanıyacak. Özelliğin iPhone'da da Android cihazlarla benzer şekilde çalışması bekleniyor.

Yenilik WhatsApp'ın 25.2.10.70 beta sürümünde keşfedildiyse de şu anda beta kullanıcıları için bile aktif değil. İlerleyen güncellemelerde test sürecinin beta kullanıcılara açılması bekleniyor.

WhatsApp Çoklu Hesap Özelliği Ne Zaman Gelecek?

WhatsApp, Android cihazlarda bu özelliği kullanıma sunarak, uygulama klonlama veya WhatsApp Business hilesi gibi yöntemlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmıştı. iPhone kullanıcıları da bu rahatlığa kavuşmayı dört gözle bekliyordu—tabii hepsi değil.

Çoklu hesap desteği, geliştirme süreci tamamlandığında, dünya genelindeki tüm iOS kullanıcılarına sunulacak.