WhatsApp'a Yeni Özellik Geliyor! Instagram Kullanıcıları Çok Sevecek

Yeni özellikler sunarak kullanım deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan WhatsApp, Facebook ve Instagram kullanıcılarının çok seveceği bir özellik üzerinde çalışıyor. Yeni özellik ile birlikte birden fazla platformda hikaye paylaşmak çok daha kolay hâle gelecek.

WhatsApp'a Instagram ve Facebook Entegrasyonu Geliyor

WhatsApp uygulamasına geçtiğimiz yıllarda eklenen Durum özelliğinin daha iyi bir deneyim sunması için yeni özellikler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Kısa süre önce WhatsApp Durum'a müzik ekleme özelliğinin geleceği ortaya çıkmıştı. Bu kez ise yeni bir özellik daha belli oldu.

Yakında WhatsApp'ta paylaştığınız Durum'u aynı anda Facebook ve Instagram üzerinden paylaşabileceksiniz. Bu işlem otomatik olarak gerçekleşecek ve böylelikle bir görseli üç farklı platformda paylaşmak için zaman kaybetmeyeceksiniz. Yeni özelliğin birkaç ay içerisinde sunulacağı söyleniyor.

Bu özellik varsayılan olarak kapalı gelecek ve isteğe bağlı olacak. Bu özelliği aktif hâle getirmek için WhatsApp hesabınızı Meta Hesaplar Merkezi'ne eklemeniz gerekecek. Bu kısımdan Facebook Hikayeler ve Instagram Hikayeler olmak üzere iki farklı seçenek göreceksiniz. İster bir tanesini isterseniz ikisini birden etkinleştirebileceksiniz.

Hesap Merkezi ayrıca aynı hesap ile birden fazla Meta'ya ait uygulamada oturum açabilmenizi de sağlıyor. Meta, gelecekte kendi uygulamaları içini Hesap Merkezi aracılığıyla avatarlarınızı, Meta AI çıkartmalarınızı ve Imagine Me tasarımlarınızı tek yerden yönetebilmenize imkân tanıyacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uygulamaya hangi özellik gelmeli? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.