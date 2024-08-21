PIN Kodunu Bilmeyen Kişiler WhatsApp'ta Mesaj Atamayacak: Yeni Dönem Başlıyor!

En popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, gizlilik ve güvenlik özellikleri üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin PIN ekleme işlevini geliştirmekte olduğu ortaya çıktı. Bu özellik, herkesin mesaj atabilmesinin önüne geçecek.

WhatsApp'ın, telefon numarasının gizlenebilmesini sağlayan kullanıcı adı özelliği üzerinde çalıştığı uzun süredir biliniyor. Bu özellik sayesinde insanlar uygulamada kullanıcı adı aracılığıyla sizinle iletişime geçebilecek. Böylece telefon numarasını paylaşma gereksinimi ortadan kalkacak.

Telefon numaranızı bilen kişilerin bu bilgiyi görmeye devam edeceğini de belirtmek gerekiyor. Gizlilik seviyesini daha da artırmayı hedefleyen WhatsApp, yeni bir özelliği daha uygulamaya entegre etmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

WhatsApp'ta PIN Kodu Dönemi Başlıyor

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre kullanıcı adı özelliği için PIN belirlenebilecek. PIN işlevi, telefon numaranızı bilmeyen ve daha önce iletişime geçmeyen kişiler için ekstra bir gizlilik katmanı görevi görecek.

İstenmeyen mesajları engelleyecek olan PIN özelliği en az dört haneli rakamdan oluşacak. PIN belirlendikten sonra kullanıcıların mesaj atabilmesi için PIN'i bilmesi gerekecek. Şifreyi bilmeyen kişiler mesaj atamayacak.

Mevcut iletişim hâlinde olduğunuz kişilerin PIN kodu olmadan mesaj atmaya devam edebileceğini de belirtelim. Şu anda geliştirme aşamasında olan özellik, gelecekteki bir güncelleme ile birlikte sunulacak.

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