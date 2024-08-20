WhatsApp Çok Yakında Bu Telefonlara Veda Edecek! Liste Açıklandı

Meta, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için önemli bir karar aldı. 1 Eylül 2024 itibarıyla belirli telefon modellerinde WhatsApp desteği sona erecek. Yani, açıklanan listede telefonunuz yer alıyorsa, bu tarihten sonra WhatsApp'ı kullanmaya devam edemeyeceksiniz. Peki WhatsApp desteklemeyecek telefon modelleri hangileri? İşte ayrıntılar…

Hangi Telefonlar WhatsApp Desteklemeyecek?

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte uygulamalar da sürekli güncelleniyor ve yeni özelliklerle donatılıyor. Ancak eski model telefonların donanımları, bu güncellemeleri destekleyecek yeterlilikte olmayabiliyor. Bu nedenle Meta, WhatsApp'ın daha sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için eski cihazlara olan desteğini durdurma kararı aldı.

Meta'nın açıkladığı listede, Samsung Galaxy S3 Mini gibi eski model akıllı telefonlardan Sony Xperia M gibi farklı markalara ait birçok cihaz yer alıyor. Yeni nesil telefonların piyasaya sürülmesiyle birlikte eski cihazlara verilen desteğin de yavaş yavaş kesildiğini gösteriyor.

1 Eylül 2024 Tarihi ile WhatsApp Desteklemeyecek Telefonlar