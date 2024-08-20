WhatsApp Çok Yakında Bu Telefonlara Veda Edecek! Liste Açıklandı
Meta, 1 Eylül 2024 tarihiyle artık WhatsApp desteği sunmayacak telefon modelleri listesini açıkladı. Peki hangi telefonlar listede yer alıyor? İşte detaylar!
Meta, dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp için önemli bir karar aldı. 1 Eylül 2024 itibarıyla belirli telefon modellerinde WhatsApp desteği sona erecek. Yani, açıklanan listede telefonunuz yer alıyorsa, bu tarihten sonra WhatsApp'ı kullanmaya devam edemeyeceksiniz. Peki WhatsApp desteklemeyecek telefon modelleri hangileri? İşte ayrıntılar…
Hangi Telefonlar WhatsApp Desteklemeyecek?
Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte uygulamalar da sürekli güncelleniyor ve yeni özelliklerle donatılıyor. Ancak eski model telefonların donanımları, bu güncellemeleri destekleyecek yeterlilikte olmayabiliyor. Bu nedenle Meta, WhatsApp'ın daha sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için eski cihazlara olan desteğini durdurma kararı aldı.
Meta'nın açıkladığı listede, Samsung Galaxy S3 Mini gibi eski model akıllı telefonlardan Sony Xperia M gibi farklı markalara ait birçok cihaz yer alıyor. Yeni nesil telefonların piyasaya sürülmesiyle birlikte eski cihazlara verilen desteğin de yavaş yavaş kesildiğini gösteriyor.
WhatsApp Silinen Mesajları Geri Getirme (Android/iPhone)
WhatsApp silinen mesajları geri getirme programı (Android) sayesinde mesajları kurtarabilirsiniz. Uygulamadaki özellik de kurtarma işlemine olanak tanır.
1 Eylül 2024 Tarihi ile WhatsApp Desteklemeyecek Telefonlar
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Xcover 2
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
- LG Optimus L3 II Dual
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L7II
- LG Optimus L5 Dual
- LG Optimus L7 Dual
- LG Optimus F3
- LG Optimus F3Q
- LG Optimus L2 II
- LG Optimus L4 II
- LG Optimus F6
- LG Enact
- LG Lucid 2
- LG Optimus F7
- Lenovo A820
- Sony Xperia M