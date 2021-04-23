WhatsApp Oynatma Hızı Ayarlama Özelliğini Test Ediyor

WhatsApp oynatma hızı ayarlama özelliği üzerinde çalışıyor. Şu anda test aşamasında olan yeni özellik sayesinde kullanıcılar sesli mesajların oynatma hızını ayarlayabilecek. Peki, oynatma hızını kontrol edebilmemize olanak tanıyan özellik ne zaman kullanıma sunulacak?

WhatsApp Oynatma Hızını Ayarlama Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp Messenger'ın geçtiğimiz ay sesli mesajlar için yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan özellik, sesli mesajların oynatma hızını kontrol edebilmemizi mümkün hale getiriyor.

WABetaInfo tarafından aktarılan bilgilere göre dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümüne oynatma hızını kontrol etme seçeneği eklendi. Söz konusu özelliğe şu anda yalnızca anlık mesajlaşma platformunun 2.21.9.4 beta sürümüne sahip Android kullanıcıları erişebiliyor.

Anlık mesajlaşma platformu, oynatma hızı ayarlama özelliğini diğer özelliklere kıyasla çok kısa sürede beta sürümüne ekledi. Görünüşe göre WhatsApp Messenger, söz konusu özelliği bir an önce uygulamaya eklemek istiyor. Popüler platformun oynatma hızını kontrol etme özelliği konusunda rakiplerinden geride kaldığını belirtelim.

Telegram Messenger, sesli mesajların oynatma hızını ayarlama özelliğini 2018 yılında kullanıma sunmuştu. Telegram kullanıcıları, uzun bir süredir gönderilen sesleri 2 kat hızda dinleyebiliyor. Oynatma hızını ayarlama YouTube ve Netflix gibi platformlarda da yer alıyor ve bu özellik, kullanıcılar tarafından çok sık tercih ediliyor. WhatsApp Messenger da söz konusu özelliği kendi uygulamasına getirerek kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar, yeni özellik ile birlikte sesli mesajları oynatmak için üç farklı seçeneğe sahip olacak. Sesli mesajlar 1x, 1,5x ve 2x hızında oynatılabilecek. Böylece kullanıcılar tıpkı Netflix, YouTube ve Telegram Messenger uygulamalarındaki gibi oynatma hızını ayarlayabilecek. Özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını yukarıda yer alan görsel üzerinden bakabilirsiniz.

Şu anda beta sürümüne sahip bazı Android kullanıcılarının yeni özelliğe erişemediği de belirtiliyor. Önümüzdeki haftalarda beta testinin genişletilmesi bekleniyor. Bu sebepten ötürü beta sürümüne sahipseniz ve söz konusu özelliğe erişemiyorsanız bir süre daha beklemeniz gerekiyor. Yeni özellik, beta test süreci başarı ile tamamlandıktan sonra tüm kullanıcılar için kullanıma sunulacaktır.