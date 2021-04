Facebook Messenger ve WhatsApp Messenger Birleşiyor!

Sosyal medya devi, Facebook Messenger ile WhatsApp Messenger'ı birleştirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Alessandro Paluzzi'nin paylaşmış olduğu yeni bilgilere göre Messenger üzerinden WhatsApp'taki bir arkadaşınıza mesaj atmanız inanılmaz kolay bir hal alıyor.

Sosyal medya uygulamalarını ve diğer çevrim içi hizmetlerini birbirlerine bağlı bir şekilde yönetmeye devam etmek isteyen Facebook özellikle son yıllarda attığı adımlarla isteğini gerçekleştirmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

Sosyal medya devi, bir süre önce Facebook'un ana sosyal medya platformuna bağlı mesajlaşma hizmeti ile satın aldığı sosyal medya platformunun direkt mesajlaşma bölümünü birbirine entegreli bir şekilde çalışmasını sağlamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları yeni özellik, Instagram'ın direkt mesajlar bölümünden Facebook kullanan arkadaşları ile istediği kadar sohbet etmesine olanak sağlamış ve bunu yapmak için Facebook'un mesajlaşma uygulamasına kullanmasına gerek bırakmamıştı.

Sosyal medya platformlarının mesajlaşma hizmetlerini entegreli bir biçimde kullanmak tamamen isteğe bağlı olmakla beraber kullanıcılar dilediği zaman etkinleştirebiliyor. Sosyal medya kullanıcılarına büyük kolaylık sunan entegrasyon özelliğine WhatsApp'ın da dahil olup olmayacağı akıllarda bir soru işareti olmuştu.

Facebook aslında uzun bir süreden beri Instagram, Messenger ve WhatsApp'ın bir arada kullanılmasını sağlayacak özelliği kullanıma sunmak istiyor. Yakın bir zamanda gerçekleşen Instagram ve Facebook Messenger entegrasyonuna şimdi de WhatsApp Messenger dahil oluyor.

WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre Alessandro Paluzzi, Facebook'un mesajlaşma uygulamasında önemli bir değişiklik tespit etti. Bu değişiklik, uygulamadan ayrılmadan WhatsApp'taki birine mesaj göndermeyi sağlıyor.

#Messenger keeps working to support #WhatsApp chats 👀



⚠️ I forced this thread to be recognized as a WhatsApp conversation just to show how it will look when the feature is available, I haven't actually sent a message between the two services! pic.twitter.com/qtJuzO7Dgu