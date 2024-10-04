198 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu: İlgi Çekici Hikâyeye Sahip!

GOG üzerinden başlatılan kampanya ile birlikte Whispering Willows ücretsiz hâle geldi. Bu zamana kadar çeşitli ödüllere layık görülen oyunu kampanya sona ermeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Whispering Willows Ücretsiz Nasıl Alınır?

GOG 'u açın.

'u açın. Hesabınıza giriş yapın.

Whispering Willows'un sayfasını ziyaret edin.

Oyunu kütüphanenize ekleyin.

Steam'de 5,79 dolar (198 TL civarı) fiyat etiketiyle satılan oyunu GOG üzerinden ücretsiz olarak alabilirsiniz. Kampanya iki gün sonra yani 6 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında yukarıda yer alan adımları uygulayarak oyuna sahip olabilirsiniz.

Whispering Willows Nasıl Bir Oyun?

Korku ve macera türlerindeki oyunda Elena, babasını bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Ölülerin ruhlarıyla etkileşime geçebildiğimiz oyunda gizemli malikanedeki bulmacaları çözmeye çalışıyoruz.

Night Light Interactive tarafından geliştirilen oyun 2014 yılının temmuz ayında satışa sunuldu. Yayıncılığını Akupara Games'in üstlendiği oyun, piyasaya sürüldüğü dönemde çok beğenilmişti.

Whispering Willows Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 3. Nesil i3 / AMD FX-4100 Serisi

3. Nesil i3 / AMD FX-4100 Serisi RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GeForce 7 Serisi / Radeon R7 Serisi

GeForce 7 Serisi / Radeon R7 Serisi Depolama: 2396 MB kullanılabilir alan

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