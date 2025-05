Mac Bilgisayarların Sevilen Özelliği Windows 11'e Geldi!

Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir beklediği Komut Paleti (Command Palette) özelliğini nihayet sessizce hayata geçirdi. macOS kullanıcılarının Spotlight aracına benzer bir işlev sunan bu yeni araç, bilgisayarınızdaki uygulamalara, sistem komutlarına, dosyalara ve internet aramalarına anında erişim imkanı sağlıyor.

Komut Paleti, daha önce geliştiricilere yönelik olarak sunulan PowerToys Run’un yerini alacak şekilde tasarlandı ve artık daha kapsamlı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Yeni Komut Paleti Neler Sunuyor?

PowerToys Run'a kıyasla sadece uygulama başlatmakla kalmayan bu araç, sistem ayarlarına ulaşma, matematiksel işlemler gerçekleştirme, internet üzerinde arama yapma ve dosyalar arasında hızla gezinebilme gibi birçok gelişmiş yeteneğe sahip. Ayrıca açık pencereler arasında geçiş sağlamak için daha önce Window Walker adıyla bilinen özellik de Komut Paleti’nde mevcut.

Aracın bir diğer önemli avantajı ise geliştiricilere açık yapısı. Uzantı desteği sayesinde yazılımcılar kendi komutlarını tanımlayarak bu aracı daha da işlevsel hale getirebiliyor. “Win + Alt + Space” klavye kısayolu ile çalıştırılabilen yeni özelliğin kıyasolu da kullanıcılar tarafından özelleştirilebilir.

Her ne kadar Microsoft Komut Paleti’ni PowerToys Run’un halefi olarak görse de, şu an için her iki araç aynı anda kullanılabiliyor. Microsoft’un, 19 Mayıs'ta düzenlenecek Build 2025 geliştirici konferansında Komut Paleti’ne dair daha fazla detayı paylaşmasını bekliyoruz.

Komut Paleti nasıl etkinleştirilir?

Microsoft Store üzerinden PowerToys uygulamasını indirin. Uygulama içerisinden Komut Paleti sekmesini açın. Özellik varsayılan olarak aktif olacaktır, isterseniz kısayol tuş kombinasyonunu değiştirerek kişiselleştirebilirsiniz.

Peki siz Mivrosoft'un Spotlight'a benzer yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...