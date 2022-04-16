Windows işletim sistemine sahip olan PC’de APK dosyası açma işleminin nasıl gerçekleştirileceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırladığımız rehber sayesinde bilgisayarınız üzerinden Android uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Akıllı telefonunuza APK dosyası indirdiğinizde çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Peki, APK dosyasını bilgisayara yüklemek mümkün mü? Bu işlemi emülatör programı yardımı ile gerçekleştirebilirsiniz. Android Sanal Aygıt (ADV) oluşturabilmenizi sağlayan emülatörler, çok hızlı ve pratik bir şekilde söz konusu dosyaları açabilmenizi mümkün hale getirir.

Bu yazıda APK dosyalarını açabilmenize olanak tanıyan emülatörleri sıraladık. Hazırladığımız liste üzerinden bir programı indirip yükleyebilir ve ardından söz konusu dosyaları kolay bir şekilde açabilirsiniz.

Windows PC’de APK Dosyası Açma Programları Neler?

BlueStacks

MEmu Play

LDPlayer

KoPlayer

NoxPlayer

Gameloop

Yukarıda Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarınız üzeirnden APK dosyalarını açabilmenize imkân tanıyan programları yer alıyor. Listede bulunan programların ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. BlueStacks

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan BlueStacks, Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarınız üzerinden APK dosyalarını açabilmenizi sağlar. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan program, aynı anda birçok uygulama kullanabilir veya oyun oynayabilirsiniz.

Neredeyse tüm Android uygulama ve oyunlarını çalıştırabilen program sayesinde oyun ve uygulama için akıllı telefonlara ihtiyaç duymazsınız. Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan program, daha az kaynak kullanarak kaliteli bir deneyim sunar.

2. MEmu Play

En popüler Android emülatörlerinden bir tanesi olan MEmu Play, bilgisayarınız üzerinden APK dosyalarını açabilmenize olanak tanır. Başarılı arayüzü ve kolay kullanımıyla dikkat çeken programda klavye ve mouse desteği yer alıyor. Bu sayede oyunları rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.

Kaliteli oyun deneyimi sunan programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Programın kurulumunu da kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

3. LDPlayer

LDPlayer, Windows 10 işletim sistemine sahip olan PC için Android emülatör arayan kişiler için harika bir program. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanım sunan LDPlayer, Android oyun

ve uygulamalarını bilgisayarınız üzerinden açabilmenize olanak tanır. Çok hızlı bir emülatör olan LDPlayer, dahili olarak gelen bir makro özelliğine sahip.

Aynı anda birden fazla oyun ve uygulama açabilmenizi mümkün hale getiren programı ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kurulumu hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.

4. KoPlayer

Çok kolay bir kullanıma sahip olan KoPlayer’da başarılı bir arayüz bulunuyor. Yerleşik video kayıt özelliğinin yer aldığı programda klavye, mouse, kontrolcü, mikrofon ve kamera gibi çevre birimlerini destekler. Klavye ve mouse desteği sayesinde mobil oyunları çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz.

5. NoxPlayer

Ücretsiz olarak sunulan NoxPlayer’da mobil oyunları ve uygulamaları yükleyebilmenin üç farklı yöntemi mevcut. Bu yöntemlerin ilkinde Google Play’i açınve istediğiniz oyunu ya da uygulamayı aratın. Daha sonra yükle butonuna tıklayarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

İkinci yöntemde oyunun veya uygulamanın APK dosyasını bilgisayarınıza indirin ve Android emülatör programının üzerine sürükleyip bırakın. Üçüncü yöntemde ise bilgisayarınızda yer alan APK dosyasına çift tıklayın. Bu işlemin ardından NoxPlayer açılacak ve yükleme işlemi otomatik olarak başlayacak.

Aynı anda birden fazla oyun oynatabilen programda klavye ve fare desteği yer alıyor. Bu sayede rahat bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz.

6. Gameloop

Üst düzey bir deneyim sunan Gameloop ile başlangıçta yalnızca PUBG Mobile oynanabiliyordu fakat şu anda çok sayıda Android oyunu destekleniyor. Program üzerinden bilgisayarınızda yer alan APK dosyalarını çok pratik bir şekilde açabilirsiniz. Söz konusu dosyayı açtığınız takdirde kurulum işlemi otomatik olarak başlar. Kurulum, kısa süre içerisinde tamamlanır.

Grafik ayarları konusunda çeşitlilik sunan programda anti hile sistemi mevcut. Programı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarınızda APK dosyalarını açabilmenizi mümkün hale getiren programları bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.