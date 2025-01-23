X'e Savaş Açtılar: Reddit'te Bağlantılar Engelleniyor

Milyonlarca topluluğa ev sahipliği yapan büyük bir platform olan Reddit'teki büyük subreddit yöneticileri arasında hızla yayılan yeni hareket kapsamında X bağlantıları engellenmeye başlandı. X bağlantılarını engelleyen subreddit'ler arasında on binlerce hatta milyonlarca üyesi olan birçok subreddit de bulunuyor.

Hareket özellikle r/newjersey subreddit'inden çıkmış gibi görünüyor. Bu subreddit'te paylaşılan X bağlantılarının yasaklandığının duyurusunda Elon Musk'ın Trump'ın yemin töreninde konuşmasını yaparken kolunu kaldırdığı bir fotoğrafa da yer verildi.

Musk'ın bu hareketi sosyal medyada tartışma konusu hâline gelmişti. Görünüşe bakılacak olursa kullanıcılar sadece eleştirmekle sınırlı kalmadı, Musk'ın sosyal medya platformunun kullanılmaması için bu tür adımlar atmaya başladı.

X, Milyonlarca Üyesi Olan Subreddit'lerde Engellendi

X bağlantılarını engelleyen subreddit'ler genellikle duyurularını r/newjersey subreddit'indeki gönderinin bağlantısını paylaşarak yaptı. X bağlantılarının yasaklandığı subreddit'ler arasında r/spiderman, r/comics gibi milyonlarca üyesi olan birçok subreddit bulunuyor.

X özellikle Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra çok değişti. Platform artık giriş yapmadan doğru düzgün kullanılamıyor. Örneğin bir profile gidildiğinde paylaşımlar rastgele sıralanıyor ve genel olarak kullanıcıdan giriş yapması isteniyor.

Bu platformun bağlantılarını engelleyen subreddit yöneticileri, giriş yapma gereksinimi olmayan platformlara bağlantı verilmesini teşvik etmeye başladı. Reddit geneline yayılan hareketin X kullanımını etkileyip etkilemeyeceği bellisiz ancak platforma yönelik tepkilerin büyüdüğü gerçeği görmezden gelinemez.