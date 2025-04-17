Xbox’ta Artık Oyunları İndirmeden de Oynayabileceksiniz!

Bulut oyun hizmetleri internet altyapısı ve teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Son olarak Microsoft bünyesindeki ünlü konsol üreticisi Xbox, uzun bir süredir geliştirdiği bulut oyun özelliği ile ilgili sevindirici bir gelişmeyle gündeme geldi.

Şirket, kısa bir süre önce yaptığı duyuruda daha öncesinde yalnızca Game Pass oyunlarında geçerli olan bulut oyun hizmetinin genişletildiğini açıkladı. Buna göre artık Xbox Series X/S ve Xbox One kullanıcıları sahip oldukları oyunları herhangi bir indirme işlemine ihtiyaç olmadan bulut üzerinden oynayabilecekler.

Xbox Konsollarında Bulut Oyun Dönemi Başlıyor

Yeni özellikle birlikte Xbox kullanıcıları, artık daha önce satın aldıkları oyunları herhangi bir indirme yapmadan doğrudan bulut üzerinden oynayabilecek. Bu yenilik Xbox sahiplerine zaman kazandırırken, cihazların depolama alanının da verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak. Zira artık devasa oyun dosyalarını indirmek için saatlerce beklemeye gerek kalmayacak.

Özelliğe erişimi olan kullanıcılar, oyun kütüphanelerinde yer alan yapımlara tıkladıklarında bir bulut simgesi görecek. Bu simge, oyunun bulut üzerinden oynanabileceğini gösteriyor. Daha önce mümkün olmayan bu kullanım kolaylığı, özellikle düşük depolama alanına sahip konsollarda büyük bir avantaj sağlayabilir.

Ancak bu yeni özellik Xbox Cloud Gaming platformunun şimdilik Türkiye'de hizmet vermemesi nedeniyle ülkemizde kullanılamıyor. Cloud Gaming'in ülkemize ne zaman geleceği hakkında ise net bir bilgi yok.

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