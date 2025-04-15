Xbox Game Pass Nisan Bombasını Patlattı: GTA V, Modern Warfare II ve Dahası
Xbox Game Pass, Nisan ayında GTA V'ten Modern Warfare II'ye kadar birçok bomba oyunla kütüphanesini büyütüyor. İşte yeni eklenecek ve ayrılacak oyunlar listesi.
Xbox Game Pass üyeleri için Nisan ayı tam anlamıyla dopdolu geçiyor. Microsoft, konsol, PC ve bulut üzerinden oynanabilecek tam 12 yeni oyunu Game Pass'e eklediğini duyurdu. Üstelik bu listede çok konuşulacak, GTA V gibi popüler yapımlar da yer alıyor.
Peki listeye eklenen oyunlar hangileri? Ne zaman oynanabilecek? İşte tam liste:
Modern Warfare II Oyunu 1 Mayıs'ta Geliyor
Bir Call of Duty oyunu daha listeye eklendi. Bu seferki isim: Modern Warfare II. 1 Mayıs itibarıyla bulut, konsol ve PC'den oynanabilir olacak. Rockstar'ın efsane oyunu Grand Theft Auto V ise tekrar Game Pass kütüphanesine eklendi. Daha da güzeli, bu sefer yalnızca konsol ve bulutla sınırlı değil; PC kullanıcıları da GTA V'e erişebiliyor. Oyuncular nicedir bu detayı bekliyordu, Microsoft da isteklerine karşılık vermekten geri durmadı.
Ayrıca dikkat çeken bir diğer yapım ise çıkışı merakla beklenen sıra tabanlı RPG Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Oyun hem lansman gününde çıkıyor hem de doğrudan Game Pass'e geliyor. Yani çıktığı gün, oyunu satın almamış olsanız bile direkt olarak oynayabileceksiniz.
İşte Nisan ve Mayıs başında gelen tüm yeni oyunların tam listesi:
- GTA V – Şu anda açık
- EA Sports NHL 25 – Şu anda açık
- Neon White – 16 Nisan
- SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game – 16 Nisan
- Crime Scene Cleaner – 17 Nisan
- Tempopo – 17 Nisan
- Clair Obscur: Expedition 33 – 24 Nisan
- Towerborne – 29 Nisan
- Far Cry 4 – 30 Nisan
- Anno 1800 – 1 Mayıs
- Call of Duty: Modern Warfare II – 1 Mayıs
- Dredge – 6 Mayıs
30 Nisan'da Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
Şu oyunlar 30 Nisan 2025 sonrası listeden kalkacak:
- Kona II Brume
- The Last Case of Benedict Fox
- The Rewinder
- Sniper Elite 5
- Have a Nice Death
- Thirsty Suitors