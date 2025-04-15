Xbox Game Pass Nisan Bombasını Patlattı: GTA V, Modern Warfare II ve Dahası

Xbox Game Pass üyeleri için Nisan ayı tam anlamıyla dopdolu geçiyor. Microsoft, konsol, PC ve bulut üzerinden oynanabilecek tam 12 yeni oyunu Game Pass'e eklediğini duyurdu. Üstelik bu listede çok konuşulacak, GTA V gibi popüler yapımlar da yer alıyor.

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Peki listeye eklenen oyunlar hangileri? Ne zaman oynanabilecek? İşte tam liste:

Modern Warfare II Oyunu 1 Mayıs'ta Geliyor

Bir Call of Duty oyunu daha listeye eklendi. Bu seferki isim: Modern Warfare II. 1 Mayıs itibarıyla bulut, konsol ve PC'den oynanabilir olacak. Rockstar'ın efsane oyunu Grand Theft Auto V ise tekrar Game Pass kütüphanesine eklendi. Daha da güzeli, bu sefer yalnızca konsol ve bulutla sınırlı değil; PC kullanıcıları da GTA V'e erişebiliyor. Oyuncular nicedir bu detayı bekliyordu, Microsoft da isteklerine karşılık vermekten geri durmadı.

Ayrıca dikkat çeken bir diğer yapım ise çıkışı merakla beklenen sıra tabanlı RPG Clair Obscur: Expedition 33 oldu. Oyun hem lansman gününde çıkıyor hem de doğrudan Game Pass'e geliyor. Yani çıktığı gün, oyunu satın almamış olsanız bile direkt olarak oynayabileceksiniz.

İşte Nisan ve Mayıs başında gelen tüm yeni oyunların tam listesi:

GTA V – Şu anda açık

– Şu anda açık EA Sports NHL 25 – Şu anda açık

– Şu anda açık Neon White – 16 Nisan

– 16 Nisan SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game – 16 Nisan

– 16 Nisan Crime Scene Cleaner – 17 Nisan

– 17 Nisan Tempopo – 17 Nisan

– 17 Nisan Clair Obscur: Expedition 33 – 24 Nisan

– 24 Nisan Towerborne – 29 Nisan

– 29 Nisan Far Cry 4 – 30 Nisan

– 30 Nisan Anno 1800 – 1 Mayıs

– 1 Mayıs Call of Duty: Modern Warfare II – 1 Mayıs

– 1 Mayıs Dredge – 6 Mayıs

30 Nisan'da Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar

Şu oyunlar 30 Nisan 2025 sonrası listeden kalkacak:

Kona II Brume

The Last Case of Benedict Fox

The Rewinder

Sniper Elite 5

Have a Nice Death

Thirsty Suitors