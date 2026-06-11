XBOX Cephesinde Yeni Bir Deprem Yaşanacak! Temmuz Ayı İşaret Ediliyor

Bildiğiniz gibi işten çıkartmalar, bütün sektörleri olduğu gibi oyun sektörünü de vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda pek çok geliştirici ve şirket personeli işsiz kalmış iken, bu durum günümüzde de ne yazık ki devam ediyor. Bu süreçten en fazla etkilenen XBOX, Temmuz ayında bir başka dalga ile karşı karşıya kalacak.

XBOX Bünyesinde Son İşten Çıkartma Dalgasında Neler Yaşanmıştı?

Geriye dönük bir hatırlatma yapmak gerekirse, bir önceki büyük dalga tam da Temmuz ayının başlarında yaşanmıştı. XBOX tarafını etkileyen dalganın sonucunda, şirketin iş gücünün % 4 kadarına tekabül eden dokuz binden fazla çalışan işten çıkartılmıştı. Netice olarak Everwild ve Perfect Dark oyunları iptal edilmiş, The Initiative stüdyosu kepenk indirmişti. Buna ek olarak, birden fazla Call of Duty stüdyosu dahil olmak üzere King, Turn 10 Studios ve yedi yıllık MMORPG projesinin iptal edilmesi ile ZeniMax Online Studios da durumdan etkilenmişti. Ayrıca Gregg Mayles ve Matt Firor gibi birçok önemli isim de şirketten ayrılmıştı.

Sıradaki Büyük Dalga Ne Zaman Geliyor?

Jason Schreier tarafından yayınlanan yeni bir rapor ise sıradaki işten çıkartma dalgasının Temmuz ayında yaşanabileceğine ve pazarlama ve diğer bazı iş birimleri bütçelerinde ciddi şekilde azaltıma gidilebileceğine işaret ediliyor. Söz konusu rapora göre Üst Yöneticisi Asha Sharma, çalışanlara gönderdiği not ile şirketin kararlılık tarafında baskı altında olduğunu belirtmiş. Yükümlülük Payı adı verilen metriğin % 3 oranında gerilediği ve bu oranın da genel kâr marjını yansıttığı ifade edilmiş.

Son beş yıl içerisinde donanım desteği, içerik ve platform anlamında 20 milyar USD üstü yatırımın yapıldığını belirten Sharma, yıllık gelirin 500 milyon USD civarı azaldığını da sözlerine ekliyor. Ne var ki buna Activision Blizzard King dahil değilmiş.

Söz konusu notta dikkat çeken konulardan bir tanesi de donanım maliyeti oldu. Bellek ve depolama alanı krizinin şirketin donanım stratejisini doğrudan etkilediğini söyleyen XBOX Üst Yöneticisi Asha Sharma, bunun yeni iş modelleri ve ortaklıklar aramaya ittiğini de sözlerine ekledi. Bunun da mevcut konsol talebine yetişmenin zor olduğu bir zamanda yaşanması da bir başka olumsuz durum olarak nitelendiriliyor.

Son olarak, stüdyo yapısının yeniden değerlendirileceği vurgulanıyor. Bildiğiniz gibi XBOX, abonelik servisini, bulut oyunu, cihazları ve içerik stratejilerini desteklemek için kendi içinde bir stüdyo ağı oluşturmuştu. Ne var ki bu durumun, bazı alanlarda fazla dağınık hale geldiği ifade ediliyor. Buna rağmen, Clockwork Revolution, Gears of War: E-Day ve geleceğe yönelik platforma özel oyun planlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacakmış.

Editörün Notu

Genel dünya ekonomisi ve artan maliyetler ile büyük şirketler dahi çok zor durumlara düşüyorlar. Geçmişte birçok kez işten çıkartma dalgası ile gündeme gelen XBOX için tehlike çanları bir kez daha çalmaya başladı. Bir önceki dalgada kepenk indirme ve proje iptalleri ile karşılaşmıştık. Bu yeni dalganın etkisinin ne şekilde gerçekleşeceğini merak ediyorum. Umarım şu zamanda çıkışını büyük bir merakla beklediğimiz oyunlar ve arkalarındaki ekipler çok fazla etkilenmezler.