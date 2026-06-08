Xbox İçe Dönüyor! PlayStation'da Birçok Oyunu Oynanamayacak

Microsoft'un oyun bölümünün uzun zamandır liderliğini üstlenen Phil Spencer, 21 Şubat 2026'da görevinden ayrıldı. Onun yerine ise Asha Sharma geldi. Daha önce birçok şirkette üst düzey yöneticilik görevi üstlenen Sharma'nın önümüzdeki süreçte özellikle Xbox'la ilgili çok kritik planları bulunuyor.

Sharma'nın şimdiye kadar attığı pek çok adım, özellikle Microsoft'un ekosistemine bağlı kalan oyuncular tarafından olumlu bulundu. Ne var ki Xbox'ın başındaki ismin yakında hayata geçirmeyi düşündüğü yeni planları bu sefer herkesi mutlu etmeyecek gibi görünüyor. Öyle ki şirketin kendi haklarına sahip olduğu oyunların kapısı yeniden Sony cephesine kapanıyor.

Microsoft'un Oyunları PlayStation'a Gelmeyecek mi?

Xbox'ın patronu Asha Sharma, büyük bir değişikliğe gitme kararı aldı. Şirketin kendi haklarına sahip olduğu oyunlar yakında yeniden sadece Xbox ve PC'de yayınlanacak. Ne PlayStation ne de Nintendo konsollarında bu oyunları oynamak mümkün olmayacak. Nintendo zaten Türkiye'de çok yaygın bir konsol değil ama PlayStation epey popüler. Dolayısıyla karardan çok sayıda Türk oyuncunun etkilenmesi bekleniyor.

Microsoft'un Hangi Oyunları PlayStation'da Oynanamayacak?

Yakın zamanda duyurulan ve rakip oyun konsollarına gelme ihtimali sıfır olan oyunlar arasında Gears of War: E-Day ve Clockwork Revolution bulunuyor. Bunların her ikisinin de yayıncılığını Xbox Game Studios üstleniyor. İlk yapım, 6 Ekim 2026'da aksiyon oyunları arasında yerini alacak. Oyuncular, bu oyunda kendilerini büyük bir hayatta kalma mücadelesinin ortasında bulacak.

Diğer oyun, 2027 yılında piyasaya sürülecek. Zamanda yolculuk temalı olacak. Rotten Row Hooligans isimli bir grubun üyesini yöneteceğiz. Geçmişe giderek tarihi değiştirecek hamlelerde bulunabileceğiz. Konusundan dolayı çok sayıda kişiinin ilgisini üzerinde toplayan bu oyun, özellikle de detaylarıyla ön plana çıkacak.

Bu arada Asha Sharma öncesinde PlayStation'a geleceği belirtilen oyunlar için planlarda bir değişiklik yok. Forza Horizon 6, Fable ve State of Decay 3 gibi yapımlar Xbox'ın rakip oyun konsolu PlayStation'a da gelecek. Tabii, karar bundan sonra duyurulacak tüm oyunları içerdiği için Forza Horizon gibi popüler serilerin yeni oyunlarının ilerleyen yıllarda PlayStation'a gelmesini beklememek gerekiyor.

Microsoft'un PC ve Xbox'a Özel Oyun Çıkarma Planı Geçici mi?

Asha Sharma, kendi hakkına sahip olduğu oyunları PC ve Xbox'a özel olarak piyasaya sürme planını geçici bir süreliğine uygulamayı düşünmüyor. Bu planın oldukça uzun bir süre boyunca geçerliliğini koruyacağı öngörülüyor. Bundan sonra duyurulacak olan yeni oyunların da rakip oyun konsollarına gelmesi mümkün görünmüyor.

Editörün Yorumu

Sony yakın zamanda oyunlarını yeniden PlayStation'a özel tutma stratejisine döndü. Xbox cephesinden gelen bu hamlenin ise Sony'nin hamlesine verilen bir yanıt olduğunu düşünüyorum. Microsoft'un bir dayanak noktasının da PC olmasından ötürü oyunları bilgisayardan oynamayı tercih edenler için değişen bir şey yok fakat PlayStation oyuncularının bazı oyunlara veda etmek zorunda kalacağını söyleyebilirim.