Game Pass Zammının Xbox'a Bedeli Ağır Oldu! Büyük Kayıp Yaşandı

Xbox, geçen yılın Ekim ayında beklenmedik bir karar aldı ve Game Pass abonelik planlarına ciddi bir zam uyguladı. O zamana kadar aylık epey uygun bir fiyata kullanılabilen planlarda ciddi bir fiyat artışı meydana geldi. Şubat 2026'da ise Xbox CEO'su Phil Spencer görevinden ayrıldı. Onun yerine ise Asha Sharma geldi.

Sharma'nın en önemli adımlarından biri, Game Pass fiyatlarında ciddi bir düşüşe gitmek oldu. Xbox'ın stratejiden sorumlu yöneticisi Matthew Ball'un açıklaması, yeni CEO'nun esasında ne kadar doğru bir karar aldığını net bir şekilde ortaya koydu. Öyle ki eğer bu adım atılmasaydı Xbox çok ciddi ölçüde zarar edebilirdi.

2025'teki Game Pass Zammının Xbox'a Etkileri Neler Oldu?

Ball tarafından aktarılan bilgilere göre Game Pass'e 2025 yılının Ekim ayında gelen zamlardan sonra milyonlarca abone kaybedildi. Bu durum, şirketin son derece büyük bir darbe almasına sebep oldu. Aslına bakılacak olursa yönetimdeki değişikliğin temel sebeplerinden biri de bu olabilir. Belki de bu olaydan sonra mevcut yönetimin başarısız olduğu düşünülmeye başlanmış ve onun yerine Sharma gelmiş olabilir.

Game Pass'e 2025'te Ne Kadar Zam Gelmişti?

Game Pass'e Ekim 2025'te gelen zam oranı oldukça yüksekti. Aylık olarak en düşük abonelik planı Game Pass Essential 269 TL'ye yükselirken Game Pass Premium 449 TL, Game Pass Ultimate ise 799 TL oldu. Öte yandan PC Game Pass'in fiyatı da 419 TL olarak güncellendi.

Güncel Game Pass Fiyatları Ne Kadar?

PC Game Pass: 419 TL (Aylık)

419 TL (Aylık) Game Pass Ultimate: 529 TL (Aylık)

529 TL (Aylık) Game Pass Premium: 409 TL (Aylık)

409 TL (Aylık) Game Pass Essential: 269 TL (Aylık)

Nisan 2026'da güncellenen fiyatlarla birlikte abonelik ücretlerinde ciddi düşüş gerçekleşti. Game Pass Ultimate 529 TL'ye, Game Pass Premium 409 TL'ye, PC Game Pass ise 419 TL'ye geriledi. Essential içinse herhangi bir değişiklik olmadı. Aslına bakacak olursanız 2025'teki zam aslında tam anlamıyla geri alınmadı. Öyle ki Ekim 2025'teki zamdan önce Ultimate aylık 309 TL'ye alınıyordu. Şu an o fiyata kıyasla arada 220 TL fark var. Elbette ki 799 TL'ye göre avantajlı sayılır ama bu, zammın tam olarak geri çekilmediği gerçeğini değiştirmiyor.

Editörün Yorumu

Bana göre Game Pass planlarındaki en büyük sorun, birçok kişinin hiç yüzüne bile bakmadığı hizmetler için ücret ödemek zorunda olması. Şimdiye kadar hiç doğru düzgün Fortnite oynadığım söylenemez. Benzer şekilde diğer çoğu hizmete de ihtiyacım yok ama bunlar da plana dahil ediliyor.

Xbox en azından bu konuda biz abonelere bir seçenek sunsa ve ücret de buna göre değişiklik gösterse şu an olduğundan çok daha büyük avantaj elde edebiliriz. Bunu söylememdeki temel sebep aslında Xbox'ın Game Pass planlarını düşürürken önemli avantajlardan da feragat etmesi. Bilmeyenler için çıktığı gün Game Pass kütüphanesine eklenen oyunlar arasından Call of Duty kaldırıldı. Bu serinin ne kadar çok hayranı olduğu biliyorum. Bu tür önemli oyunlardan vazgeçilmesi yerine mevcut planların içeriğinde değişikliğe gidilmesini yeğlerdim.