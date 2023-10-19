Xbox Game Pass Sinyali Verdi: Fiyatlara Zam Gelebilir!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Microsoft’un Activision Blizzard satın alımından sonra oyun dünyasında önemli değişiklikler oldu. Örneğin tüm Call of Duty oyunlarına büyük oranda zam geldi.

Yakında bir zam haberi de Xbox Game Pass'ten gelebilir. İnternet sayfasında görünen bir ipucu, oyuncuları şüpheye düşürdü. İşte haberimizin devamı...

12 Gün Sonra Zam Haberi Gelebilir!

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Microsoft Gaming Yöneticisi Phil Spencer, yeniden zam yapmak zorunda kalabileceklerini ifade etmişti. Belki de Spencer'ın dediği gibi yakın zamanda yeni bir zam kapıda olabilir.

Xbox Game Pass'in resmî internet sitesindeki abonelik paketleri sayfasında, yeni bir ifade yer alıyor. Tüm paketlerin açıklama kısmında, fiyatların altındaki bölümde “Teklifin süresi 12 gün içinde dolacak” şeklinde bir ifade yer alıyor.

Bu yazıdan yola çıkarak 12 gün sonra Xbox Game Pass fiyatlarında bir artış gerçekleşebileceğini düşünebiliriz. Elbette bu konuda henüz resmî bir açıklama gelmediği için kesin gözüyle bakamayız.

Ancak hatırlarsanız geçtiğimiz haziran ayında da bu tür bir durumdan sonra zam haberini almıştık. Bu sepeble şimdilik beklemekten başka çare yok.

Peki sizce Xbox Game Pass'e yeni bir zam gelecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.