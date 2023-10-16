Microsoft Satın Alımı Sonrası Tüm Call of Duty Oyunlarına Zam Geldi: Biri Hariç!
Microsoft satın alımı sonrası tüm Call of Duty oyunlarına zam geldi. Peki oyunların yeni fiyatı kaç lira oldu? İşte ayrıntılar!
Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Activision Blizzard'ı satın almasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Satın alımın hemen ardından yeni zamlar peş peşe geldi. Tüm Call of Duty oyunları başta olmak üzere birçok oyuna ciddi oranda zam geldi.
Zamlardan yalnızca Call of Duty: Modern Warfare II etkilenmedi. Hatta oyunun fiyatı 1999,99 TL'den 1819,99 TL'ye düştü. Peki, hangi oyunlar ne kadar zamlandı? İşte haberimizin devamı...
Call of Duty Oyunlarına Gelen Zamlar
|Oyun
|Eski Fiyat
|Zamlı Fiyat
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|999,00 TL
|1559,99 TL
|Call of Duty: Black Ops II
|139,00 TL
|1559,99 TL
|Call of Duty: Modern Warfare
|999,00 TL
|1559,99 TL
|Call of Duty: Modern Warfare Remastered
|164,00 TL
|1039,99 TL
|Call of Duty Modern Warfare Franchise Bundle
|239,00 TL
|3639,99 TL
|Call of Duty Modern Warfare 2 Bundle
|109,00 TL
|1169,99 TL
|Call of Duty Modern Warfare 3 (2011) Bundle
|139,00 TL
|2339,99 TL
|Call of Duty: Vanguard
|999,00 TL
|1559,99 TL
|Call of Duty: Infinite Warfare
|209,00 TL
|1559,99 TL
|Call of Duty: WWII
|209,00 TL
|1559,99 TL
|Call of Duty Warchest
|59,00 TL
|779,99 TL
|Call of Duty 2
|49,00 TL
|519,99 TL
|Call of Duty: World at War
|49,00 TL
|519,99 TL
|Call of Duty 4: Modern Warfare
|49,00 TL
|519,99 TL
|Call of Duty
|49,00 TL
|519,99 TL
Call of Duty: Ghosts
|Oyun
|Eski Fiyat
|Zamlı Fiyat
|Call of Duty. Ghosts
|119,00 TL
|1299,99 TL
|Call of Duty: Advanced Warfare (Gold)
|139,00 TL
|1559, 99 TL
Geçtiğimiz Ayın Oyun Satış Verileri Yayınlandı: Mobil Oyunlar Düşüşte!
oyunfor.com'un verilerine göre, mobil oyun satışları büyük ölçüde mobil oyunların çoğunda fiyat düzenlemesi yapılmaması nedeniyle iki yıldır istikrarlı bir düşüş gösteriyor.
Halo Serisine Gelen Zamlar
|Oyun
|Eski Fiyat
|Zamlı Fiyat
|Halo 4
|99,00 TL
|299,00 TL
|Halo 3
|99,00 T
|299,00 TL
|Halo 3: ODST
|49,00 TL
|149,00 TL
|Halo 2: Anniversary
|99,00 TL
|299,00 TL
|Halo: Combat Evolved Anniversary
|99,00 TL
|299,00 TL
|Halo: Reach
|99,00 TL
|299,00 TL
Zamlanan Diğer Oyunlar
|Oyun
|Eski Fiyat
|Zamlı Fiyat
|Prototype
|49,00 TL
|519,99 TL
|Prototype 2
|59,00 TL
|1039,99 TL
|Sekiro: Shadows Die Twice
|289,00 TL
|1559,99 TL
|Crash Bandicoot N. Sane Trilogy
|164,00 TL
|1039,99 TL
Diablo 4'ten Lilith ve Inarius Artık Call of Duty'de!
Activision ve Blizzard arasındaki yakın tarihli bir iş birliği, Diablo 4'ten Lilith ve Inarius'un hem Call of Duty: Modern Warfare 2 hem de Call of Duty: Warzone'a dâhil edilmesine yol açtı.
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