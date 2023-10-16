Microsoft Satın Alımı Sonrası Tüm Call of Duty Oyunlarına Zam Geldi: Biri Hariç!

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde Activision Blizzard'ı satın almasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Satın alımın hemen ardından yeni zamlar peş peşe geldi. Tüm Call of Duty oyunları başta olmak üzere birçok oyuna ciddi oranda zam geldi.

Zamlardan yalnızca Call of Duty: Modern Warfare II etkilenmedi. Hatta oyunun fiyatı 1999,99 TL'den 1819,99 TL'ye düştü. Peki, hangi oyunlar ne kadar zamlandı? İşte haberimizin devamı...

Call of Duty Oyunlarına Gelen Zamlar

Oyun Eski Fiyat Zamlı Fiyat Call of Duty: Black Ops Cold War 999,00 TL 1559,99 TL Call of Duty: Black Ops II 139,00 TL 1559,99 TL Call of Duty: Modern Warfare 999,00 TL 1559,99 TL Call of Duty: Modern Warfare Remastered 164,00 TL 1039,99 TL Call of Duty Modern Warfare Franchise Bundle 239,00 TL 3639,99 TL Call of Duty Modern Warfare 2 Bundle 109,00 TL 1169,99 TL Call of Duty Modern Warfare 3 (2011) Bundle 139,00 TL 2339,99 TL Call of Duty: Vanguard 999,00 TL 1559,99 TL Call of Duty: Infinite Warfare 209,00 TL 1559,99 TL Call of Duty: WWII 209,00 TL 1559,99 TL Call of Duty Warchest 59,00 TL 779,99 TL Call of Duty 2 49,00 TL 519,99 TL Call of Duty: World at War 49,00 TL 519,99 TL Call of Duty 4: Modern Warfare 49,00 TL 519,99 TL Call of Duty 49,00 TL 519,99 TL

Call of Duty: Ghosts

Oyun Eski Fiyat Zamlı Fiyat Call of Duty. Ghosts 119,00 TL 1299,99 TL Call of Duty: Advanced Warfare (Gold) 139,00 TL 1559, 99 TL

Halo Serisine Gelen Zamlar

Oyun Eski Fiyat Zamlı Fiyat Halo 4 99,00 TL 299,00 TL Halo 3 99,00 T 299,00 TL Halo 3: ODST 49,00 TL 149,00 TL Halo 2: Anniversary 99,00 TL 299,00 TL Halo: Combat Evolved Anniversary 99,00 TL 299,00 TL Halo: Reach 99,00 TL 299,00 TL

Zamlanan Diğer Oyunlar

Oyun Eski Fiyat Zamlı Fiyat Prototype 49,00 TL 519,99 TL Prototype 2 59,00 TL 1039,99 TL Sekiro: Shadows Die Twice 289,00 TL 1559,99 TL Crash Bandicoot N. Sane Trilogy 164,00 TL 1039,99 TL

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