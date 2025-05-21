Xbox Game Pass'e 5.162 TL Değerinde 7 Yeni Oyun Ekleniyor

Bu ay Xbox Game Pass'e gelen oyunlar arasında ödüllü RPG'lerden, küçük çaplı ama yaratıcı yapımlara kadar yok yok. Listede öne çıkan Metaphor ReFantazio, Division 2 ve Tales of Kenzera: Zau gibi dikkat çekici yapımlar var. Bir yandan da eski klasiklerin bulut versiyonları ve sürpriz DLC'ler oyuncuları bekliyor.

Bugün (21 Mayıs 2025) itibariyle indirebileceğiniz oyun Monster Train 2. Cehennem, Cennet ve Abyss arasında geçen bu sıra dışı strateji oyununda, melek ve iblislerden oluşan klanları trenle savaşa taşıyoruz.

Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Yarından itibaren sırasıyla Game Pass kütüphanesine eklenecek oyunlar listesi:

Creatures of Ava (22 Mayıs)

S.T.A.L.K.E.R. 2 (22 Mayıs)

Tales of Kenzera: Zau (22 Mayıs)

The Division 2 (27 Mayıs)

To a T (28 Mayıs)

Metaphor ReFantazio (29 Mayıs)

Spray Paint Simulator (29 Mayıs)

Haziran Ayında Game Pass'e Eklenecek Oyunlar

Yeni ayda Game Pass kataloğu Crypt Custodian oyunuyla güncellenecek. Burada Pluto adlı yaramaz bir kedi, öbür dünyada hizmet etmekle cezalandırılıyor.