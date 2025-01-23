Game Pass Abonelerine Müjde: Kütüphaneye Bir Sürü Yeni Oyun Ekleniyor
Microsoft, ocak bitmeden Game Pas kütüphanesine ekleyeceği oyunları duyurdu. Sniper Elite: Resistance, Eternal Strands, Citizen Sleeper 2 ve çok daha fazlası.
Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesine birbirinden çarpıcı oyunlar eklemeye devam ediyor. Sniper Elite: Resistance, Eternal Strands ve Citizen Sleeper 2 gibi day one çıkışların yanı sıra strateji, macera ve aksiyon dolu birçok oyun, abonelerin beğenisine sunuluyor. İşte ocak bitmeden Game Pass'e eklenen yeni oyunlar!
Ocak Ayında Game Pass'e Eklenen Oyunlar
Microsoft, Game Pass abonelerine özel olarak day one çıkışlarla dikkat çekiyor. Bu ayın en çok beklenen oyunları arasında Sniper Elite: Resistance, Eternal Strands ve Citizen Sleeper 2 yer alıyor.
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Lonely Mountain: Snow Riders – (Eklendi)
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Flock – (Eklendi)
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Gigantic: Rampage Edition – (Eklendi)
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Kunitsu-Gami: Path of Goddess – (Eklendi)
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Magical Delicacy – (Eklendi)
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Tchia – (Eklendi)
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The Case of the Golden Idol – (Eklendi)
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Starbound – (Eklendi)
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Eternal Strands – 28 Ocak
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Orcs Must Die! Deathtrap – 28 Ocak
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Shady Part of Me – 29 Ocak
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Sniper Elite: Resistance – 30 Ocak
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Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 31 Ocak
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Far Cry New Dawn – 4 Şubat
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Bazıları için şans, bazıları için ise şanssızlık... bir grup Xbox oyuncusu, son günlerde inanılmaz bir sürprizle karşılaştı.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmesini istediğiniz bir oyun var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.