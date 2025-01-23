Game Pass Abonelerine Müjde: Kütüphaneye Bir Sürü Yeni Oyun Ekleniyor

Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesine birbirinden çarpıcı oyunlar eklemeye devam ediyor. Sniper Elite: Resistance, Eternal Strands ve Citizen Sleeper 2 gibi day one çıkışların yanı sıra strateji, macera ve aksiyon dolu birçok oyun, abonelerin beğenisine sunuluyor. İşte ocak bitmeden Game Pass'e eklenen yeni oyunlar!

Ocak Ayında Game Pass'e Eklenen Oyunlar

Microsoft, Game Pass abonelerine özel olarak day one çıkışlarla dikkat çekiyor. Bu ayın en çok beklenen oyunları arasında Sniper Elite: Resistance, Eternal Strands ve Citizen Sleeper 2 yer alıyor.

Lonely Mountain: Snow Riders – (Eklendi)

Flock – (Eklendi)

Gigantic: Rampage Edition – (Eklendi)

Kunitsu-Gami: Path of Goddess – (Eklendi)

Magical Delicacy – (Eklendi)

Tchia – (Eklendi)

The Case of the Golden Idol – (Eklendi)

Starbound – (Eklendi)

Eternal Strands – 28 Ocak

Orcs Must Die! Deathtrap – 28 Ocak

Shady Part of Me – 29 Ocak

Sniper Elite: Resistance – 30 Ocak

Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 31 Ocak

Far Cry New Dawn – 4 Şubat

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Xbox Game Pass kütüphanesine eklenmesini istediğiniz bir oyun var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.