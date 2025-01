Ansızın Bir Gece Gelebiliriz: Xbox Oyuncularına Sürpriz, Bedava Oyunlar Geliyor

Reddit platformunda Xbox oyuncularının paylaştığı gönderilere göre, bazı oyunlar 'Just For You' (Sadece Sana Özel) bölümünde inanılmaz indirimlerle sunuluyor. Hatta bazı durumlarda bu oyunların fiyatı %100 indirime uğrayıp tamamen ücretsiz oluyor.

Bir kullanıcı, Destiny 2'nin tüm içeriğini kapsayan paketi 124,99 £ (yaklaşık 4.200 TL) yerine tamamen üretsiz aldığını söyledi. Ancak, aynı kullanıcı oyuna zaten sahip olduğu için bu teklif onun için işe yaramadı.

Bir diğer kullanıcı olan CainRigby, EA Sports FC 25 oyununu tamamen ücretsiz aldığını duyurdu. CainRigby neden böyle bir şans kazandığını hiç anlamasa da oldukça mutluydu:

Bu sürprizden dolayı neye uğradığımı şaşırdım ama tabii ki şükrederim.

Fırsatlar Ne Sıklıkla Çıkıyor?

Reddit'te başka oyuncular da benzer tekliflerden bahsetse de bu ücretsiz oyun fırsatlarının oldukça nadir olduğu vurgulanıyor.

Pure Xbox'a göre, çoğu Xbox kullanıcısı böyle şansları asla göremeyecek. Tabii oyuncuların Just For You kısmına sürekli bakmaları için bir sebep olarak bu hikayelerin öne çıktığı da bir gerçek. Eğer siz de bir Xbox kullanıcısıysanız, "Just For You" sayfanıza mutlaka bir göz atın deriz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hiç böyle bir sürprizle karşılaştınız mı? Fikirlerinizi ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.