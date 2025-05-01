Microsoft'tan Kötü Haber: Xbox Konsolları ve Oyunları Dünya Genelinde Zamlanıyor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft bünyesinde faaliyet gösteren konsol ve oyun üreticisi Xbox ile ilgili üzücü bir gelişme yaşandı. Microsoft tarafından kısa bir süre önce yapılan açıklamaya birlikte markanın pek çok ürünü ABD ve Avrupa'da zamlandı.

Şirket, sevilen oyun konsolları, kontrolcüleri ve bazı üst düzey oyunlarında fiyat artışına gitti. ABD ve Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok pazarda uygulanacağı belirtilen zamların konsolların fiyatlarını ne kadar arttırdığı de belli oldu.

Xbox Konsolları 80 İla 100 Dolar Arasında Zamlandı

Xbox, ABD ve Avrupa pazarlarında konsol ve aksesuar fiyatlarına önemli zamlar yaptı. Güncellenen fiyat listelerine göre, Xbox Series S’in 512 GB modeli artık 299,99 dolar yerine 379,99 dolara satılıyor. Serinin 1 TB’lık versiyonu ise 429,99 dolarlık yeni fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Zam sadece Series S ile sınırlı değil. Xbox Series X’in 1 TB kapasiteli temel modeli de 499,99 dolardan 599,99 dolara çıktı. Dijital sürüm artık 549,99 dolardan satılırken, özel “Galaksi Siyahı” tasarımıyla gelen 2 TB'lık model artık 729,99 dolarla alıcı bulacak.

Bununla birlikte Xbox yapımı bazı üst düzey oyunlarda fiyat artışına gidileceği açıklandı. Aktarılanlara göre, zamlar sonrasında birçok birinci parti AAA oyunlarının fiyatı 69,99 dolardan 79,99 dolara çıkacak. Tek sevindirici haber ise Game Pass cephesinde. Yapılan zamlar, Game Pass abonelik ücretini etkilemeyecek.

Microsoft'un açıklamasına göre, bu fiyat artışları ne yazık ki çok yakında küresel olarak da uygulanacak. Yani ürünlerin önümüzdeki günlerde fiyatları Türkiye’de de artış gösterecek. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümlünde belirtebilirsiniz.