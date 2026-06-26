İlk Zam Yetmedi: Microsoft, Xbox İçin Yeni Fiyat Artışının Sinyalini Verdi

Microsoft, kısa süre önce yaptığı duyuru ile 1 Ağustos itibarıyla Xbox Series S ve Xbox Series X oyun konsollarına zam geleceğini açıkladı. Dünya genelinde yakında yürürlüğe girecek bu fiyat artışı oyuncuları üzerken, görünen o ki Microsoft bununla yetinmeyecek. Şirketin Xbox konsollarına bir zam daha yapabileceği belirtiliyor.

Microsoft, Xbox Konsolara Bir Zam Daha Yapacak mı?

Kısa süre önce açıklanan zam sizi şaşırtmış olabilir ancak görünen o ki daha büyük bir fiyat artışı yolda. Microsoft, Xbox konsollarının fiyatlarının modele göre 100 ila 150 dolar arasında artacağını duyururken, aynı blog gönderisinde önümüzdeki yıllarda yeni bir zam yapılabileceğinin sinyallerini de verdi.

Şirket, blog gönderisinde şu ifadelere yer verdi;

Geçtiğimiz ekim ayında ABD'de Xbox konsollarının fiyatını 20 ila 70 dolar arasında artırdık. Yeni bir fiyat artışına ihtiyaç duyulmayacağını umuyorduk ve son birkaç aydır tedarikçilerimizle alternatif çözümler üzerinde çalışıyorduk. Ne yazık ki konsollarda kullanılan depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetleri 2,5 katın üzerinde arttı ve 2027 sonbaharına kadar bunun bir kez daha iki katına çıkmasını bekliyoruz.

Bu açıklama, Microsoft'un Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları için 2027'nin sonlarına doğru yeni bir fiyat artışı yapmak zorunda kalabileceğini gösteriyor. Öte yandan söz konusu zammın 2028'in başlarına ertelenme ihtimali de bulunuyor. Şirketin fiyatları ne kadar artıracağı ise henüz bilinmese de yeni bir zam yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira firma, artan maliyetler nedeniyle kârının düşmesini istemeyecektir.

Microsoft, Xbox Konsollara Neden Zam Yapacak?

Microsoft'un hem birkaç gün sonra yürürlüğe girecek hem de önümüzdeki yıllarda yapabileceği fiyat artışının temel nedeni donanım maliyetlerindeki yükseliş. Bildiğiniz üzere son yıllarda yapay zekâ alanına yapılan yatırımlar ciddi ölçüde arttı. Bu durum depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerinde önemli bir artışa yol açtı.

Hatta Microsoft, bu maliyetlerin 2,5 katın üzerinde yükseldiğini belirtiyor. Bu oldukça ciddi bir artış. 2027'nin sonlarına doğru bunun ikiye katlanacağı da tahmin edildiğinde şirketin kârlılığını sürdürebilmesi için ilerleyen dönemlerde yeni zamlar yapması kaçınılmaz görünüyor.

Xbox Fiyatları Ne Kadar Artabilir?

Microsoft'un 2027'nin sonu veya 2028'in başında uygulaması beklenen olası fiyat artışının miktarı henüz belirsiz. Ancak önceki yıllardaki zamlar göz önünde bulundurulduğunda yeni artışın 100 ila 150 dolar arasında olabileceği tahmin ediliyor. Bu artışın Türkiye fiyatlarına ise yaklaşık 6 bin ila 8 bin TL arasında yansıması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Son yıllarda yapay zekâ nedeniyle artan donanım maliyetleri sadece Xbox konsolların değil; akıllı telefon, bilgisayar, tablet, PlayStation konsolları ve beyaz eşyaların da zamlanmasına yol açtı. Sektör kaynakları ise bu maliyet krizinin 2028'den önce çözüleceğini düşünmüyor. Görünüşe göre teknoloji dünyasını önümüzdeki yıllarda çok daha zorlu günler bekliyor.