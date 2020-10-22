Xbox Series X Türkiye Fiyatı Aşağıya Çekildi

Xbox Series X Türkiye fiyatı ucuzladı. Her ne kadar büyük bir ucuzlama olmasa da, açıklanan PlayStation 5 Türkiye fiyatı buna etki etmiş olması yüksek ihtimal. İşte konsolun güncel fiyatı!

Yeni nesil konsollar ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Artık bir aydan da az bir zaman sonra, dünya genelinde PlayStation 5 ve Xbox Series S / X satışa sunulmaya başlanacak. Haliyle yeni nesle çok yakınız diyebiliriz.

Bildiğiniz gibi yurt dışında Xbox Series S $299 / €299, Xbox Series X ise $499 / €499 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bir süredir bu iki modelin ülkemizde ne kadar bir fiyat etiketine sahip olacağı merak ediliyordu. Gerek konsollar için koyulan ek vergiye, gerekse de artan dövize ürkütücü bir tablo ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Nitekim bu ayın başlarında açılan ön-siparişler neticesinde ülkemizde Xbox Series S modelinin 5.399 TL ve Xbox Series X modelinin de 9.299 TL üzerinden satışa sunulacağını öğrenmiştik.

Bunlar elbette ülkemizde alım gücünü düşündüğümüz zaman oldukça uç boyutta fiyatlar. Kaldı ki gelişmiş modelin bu denli pahalı olması da yabancı oyun basınında büyük yankı uyandırmıştı. Öyle ki, $499 üzerinden satılıyor olmasına rağmen ülkemizde $1200 gibi bir seviyeye tekabül ediyordu. Ancak yakın bir zaman önce enteresan bir gelişme yaşandı ve Xbox Series X fiyatı ülkemizde birazcık ucuzladı.

Xbox Series X Türkiye Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Esasen 9.299 TL olan konsolun fiyatı, şu anda Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Hepsi Burada mağazalarına bakıldığında, 8.299 TL olarak görülüyor. Muhtemelen PlayStation 5 konsolunun ülkemizdeki fiyatı açıklandıktan sonra, Xbox Series X fiyatında böyle bir fiyatlandırma değişikliğine karar verilmiş olmalı. İlk olarak Vatan Bilgisayar mağazasında yaşanan değişiklik, sonrasında diğer mağazalara da yansıdı.

Diğer yandan, Xbox Series S için belirlenen fiyat ise 5.399 TL olarak güncelliğini koruyor. Eğer disksiz PlayStation 5 modeli diskli model ile aynı gün ülkemizde de satışa sunulmuş olsaydı ve fiyatı Xbox Series S ile karşılaştırıldığında daha ucuz olsaydı, muhtemelen orta seviye Xbox Series modelinde de bir ucuzlama görecek olabilirdik. Ancak böyle bir durum şimdilik yok.

Her şeye rağmen, Xbox Series X modelinin halen ucuz olmadığı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bakalım 2021 yılına girmemizle birlikte konsollar için koyulan % 50 vergide bir düşüş yaşanacak mı? Tabii ki bu noktada, dövizin durumunun da ne olacağı merak konusu. Tırmanışın devam etmesi, düşürülen verginin etkisini kırabilmesi de olası. Gelişmeleri takipte olacağız.