Simülasyon Sevenlerin Oyunu Ücretsiz Oldu! Hızlı Olun

Epic Games, her hafta bedava oyun sunuyor. Bu hafta ise Clone Drone in the Danger Zone'u ücretsiz erişime açtı. Şimdi de haftalık oyun programından bağımsız olarak bir oyun daha dağıtılmaya başlandı. Çok uzun zaman önce piyasaya sürülen oyun, 25. yıl dönümüne özel olarak Epic Games Store'a eklendi ve bir süreliğine hiçbir ücret ödemeden alınabiliyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Tomak: Save the Earth Regeneration isimli oyun ücretsiz hâle geldi. Oyunun normalde 123 TL fiyat etiketiyle satılması gerekiyor ancak 16 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olan fırsat sayesinde hiçbir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Böylece sahip olduğunuz oyunların sayısını da artırabiliyorsunuz.

Tomak: Save the Earth Regeneration Fragmanı

Tomak: Save the Earth Regeneration Nasıl Bir Oyun?

Tomak: Save the Earth Regeneration, 2001 yılında piyasaya sürülen PC oyununun 25. yılını kutlamak üzere Epic Games Store'da yayınlandı. Oyunda dünya yok olmanın eşiğine geliyor. Evian ise insanlığı bu durumdan kurtarmak için dünyaya geliyor fakat bu esnada formu değişim geçiriyor ve kendisini bir çiçek saksısın içinde buluyor.

Bizim oyuncu olarak saksıda yaşayan Evian'a 3 yıl boyunca bakmamız gerekiyor. O tekrar eski formuna gelene kadar uğraşırken bir yandan da dünyayı kurtarıyoruz. Bu ilginç oyunun özellikle müziklerinin de epey etkileyici olduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca çizimleri dolayısıyla da takdir edilmeyi hak ediyor.

Tomak: Save the Earth Regeneration'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 Windows 11 İşlemci Intel Core i3-4130 veya eş değeri Intel Core i5-8400 veya eş değeri RAM 4 GB 8 GB Ekran Kartı Intel HD Graphics 4000 Intel HD Graphics 4000 DirectX Sürüm 11 Sürüm 12 Depolama 1 GB 2 GB

Tomak: Save the Earth Regeneration'ı Kimler Sever?

Alışagelmemiş bir oynanış sunmasına rağmen sizi duygusal yönden epey etkileyen simülasyon oyunlarını seviyorsanız Tomak: Save the Earth Regeneration'ı oynamaktan memnun kalabilirsiniz. Bir saksıda yaşayan Evian ile olan sohbetler, arka planda çalan müzikler ve hayran bırakan çizimlerle sizi kendine çekecektir. Elbette ki sabır gerektiren bir yapım olduğunu da unutmamak gerek. Eğer yeterince sabırlı olduğunuzu düşünmüyorsanız hedef kitlesi siz olmayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Tomak: Save the Earth Regeneration'ın ilk hâli ile şimdikini karşılaştırdım ve büyük ölçüde özüne bağlı kalındığını söyleyebilirim. Yaşam simülasyonu oyunları çok seven biri olmasam da bu tür yapımlara ilgisi olanların severek oynayacağını düşünüyorum. Eğer o kitlenin içindeyseniz son tarih gelmeden önce oyunu kütüphanenize eklemeyi unutmayın.