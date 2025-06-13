2.915 TL Değerindeki 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft ve Steam, kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Kampanya kapsamında beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox ve Steam'de Beş Oyun Ücretsiz Oldu

Xbox'ta "Free Play Days" kapsamında Towerborne, Bassmaster Fishing ve Construction Simulator bedava oldu. Towerborne'u tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Bassmaster Fishing ve Construction Simulato'ya erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Kampanya 15 Haziran'da bitecek.

Steam'de ise Barony ve Stardeus bedava oldu. Bu oyunları üç gün boyunca (16 Haziran 2025) ücretsiz oynayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

Roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Barony yüzde 50 indirim ile 10,49 dolardan (413 TL) 5,24 dolara (206 TL) düştü. En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Stardeus ise 17,99 dolar (709 TL) yerine 8,99 dolara (354 TL) satılmaya başlandı.

Towerborne, Bassmaster Fishing ve Construction Simulator Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Xbox mağazasını açın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Denemeyi Yükle" butonuna basın.

Bunu yaptığınızda oyun indirilmeye başlayacaktır.

Barony ve Stardeus Ücretsiz Nasıl Oynanır?