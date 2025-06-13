799 TL Değerindeki 3 Oyun Bedava Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Her ay çeşitli oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez iki oyunu ücretsiz dağıtmaya başladı. Steam ise bir oyunu bedava yaptı.

Amazon ve Steam Ücretsiz Oyunlar Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Station to Station ve Death Squared yer alıyor. Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden bu oyunlara ulaşabilirsiniz.

Steam ise Paradox Soul'u ücretsiz dağıtıyor. Ritual Games tarafından geliştirilen oyunu 17 Haziran 2025 saat 10.00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu işlemin ardından oyunu istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Piksel grafikleriyle dikkat çeken Paradox Soul iki boyutlu aksiyon nişancı oyunudur. Boss mücadelerinin de yer aldığı yapımda gizemi çözmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Alli isimli bir karakteri kontrol ediyoruz.

Galaxy Grove tarafından geliştirilen Station to Station, tren yolları inşa edip çeşitli bulmacaları çözmeye çalıştığımız bir oyundur. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip yapım rahatlatıcı bir atmosfer sunuyor.

Death Squared, bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. İster tek başımıza ister arkadaşımızla birlikte bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. SMG Studio tarafından geliştirilen oyun 2017 yılında çıktı.