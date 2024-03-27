Construction Simulator'da, kendi inşaat şirketinizi kurun ve filonuza iş makineleri alarak şirketinizi büyütün.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkan Construction Simulator'da, inşaat sektörüne giriş yapın ve kendi şirketinizi kurun. Büyük bi inşa uzmanı olma yolunda farklı işleri omuzlarınıza alın ve müşterilerinize en iyi hizmeti sunun.

Kendi araçlarınızı edinerek küçük bir işletme olarak işlerinize başlayabilirsiniz. Bir binanın başından sonuna kadar yapımındaki bazı görevleri üstlenin ve taşımacılıktan temel kazmaya kadar her türlü işlerin üstesinden gelin.

Yüzlerce iş makinesi arasından seçimizi yaparak, şirketinizi büyütün ve yeni araçlar edinin. Sadece tek bir şirket değil, ABD ve diğer kıtalar arasında iki farklı şirket kurabilir, yönetebilirsiniz. Oyunculara keyifli bir inşa simülasyon deneyimi sunan Construction Simulator, grafikleri ve oynanışıyla da oyuncuları tatmin edecek seviyededir.

Construction Simulator İndir

Eski Construction Simulator oyunlarının yanı sıra daha kapsamlı içeriklerle oyuncuların karşısına çıkan bu oyunda, ilginç projelerde çalışacak ve araç filolarınıza daha güçlü araçlar katacaksınız. Bu büyüme yolculuğunda farklı müşterileri, zorlukları ve değişik işleri deneyimleyeceksiniz. Tüm zorlukların üstesinden gelerek, şirketinin daha iyi yerlere gelmesini sağlayabilir ve paranızı artırabilirsiniz.

Simülasyon oyunları denilince artık aklı binlerce oyun türü gelmektedir. Neredeyse gerçek hayattaki her türlü şeyin simülasyon oyunuyla karşılaşıyoruz. Eğer siz de inşa sektörüne adım atmak ve projeler yapmak istiyorsanız, Construction Simulator'ı indirebilirsiniz.

Construction Simulator Sistem Gereksinimleri