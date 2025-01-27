Şarjda Bekleme Derdine Son: Xiaomi 15S Pro'nun Şarj Hızı Sızdırıldı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, "S Pro" modelini en son 2022 yılında satışa sunduğu Xiaomi 12 serisinde kullanmıştı. Xiaomi 13 ve Xiaomi 14 serilerinde bu modele yer verilmemişti ancak ortaya çıkan son bilgilere göre Xiaomi 15 serisine yakında "S Pro" modeli dahil edilecek.

Xiaomi 15S Pro'nun Şarj Hızı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında IMEI veri tabanında 25042PN24C model numarası ve "dijun" kod adıyla ortaya çıkan Xiaomi 15S Pro bu kez 3C sertifikasyon sitesinde göründü. Sertifika belgesinde yer alan bilgilere göre telefon 90W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinde de 90W kablolu hızlı şarj teknolojisinin tercih edildiğini belirtelim. Yeni telefonun ayrıca 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisini de desteklemesi bekleniyor.

Xiaomi 15 Pro'ya çift yönlü uydu iletişimi özelliği kullanılmıştı. Sertifikanın detaylarında maalesef uydu iletişimi özelliği görünmüyor. Dolayısıyla bu özelliğin yeni telefonda yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Sertifika ayrıca tasarım ve donanım tarafında bilgi sunmuyor fakat "2504" ile başlayan model numarası, telefonun 2025 yılının nisan ayında satışa sunulabileceğine işaret ediyor olabilir. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefonun farklı tarihte tanıtabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Xiaomi 15S Pro'nun hızlı şarj teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonlar için 90W yeterli mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.