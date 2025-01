iPhone SE 4'ün Videosu Ortaya Çıktı! Tasarımı Hayrete Düşürüyor

Ucuz iPhone satın almak isteyen kişiler tarafından uzun süredir merak içerisinde beklenen iPhone SE 4'e dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son sızıntı, uygun fiyatlı iPhone'un nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

iPhone SE 4 modelini diğer pahalı iPhone'lardan ayıran çeşitli farklar olacak. En önemli farkı ise kamera bölümünde göreceğiz. Ucuz iPhone modeli yalnızca tek kamera ile gelecek. Muhtemelen maliyeti düşürmek için böyle bir kararın altına imza atılmıştır.

Arka kameranın 48 megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Telefonun arka yüzeyinde Apple logosunun yer almaması dikkat çekti. Düz kenarlara sahip telefon, serinin önceki modellerinden daha büyük bir ekran ile satışa sunulacak.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR