iPhone SE 4'ün Videosu Ortaya Çıktı! Tasarımı Hayrete Düşürüyor

Ucuz iPhone satın almak isteyen kişiler tarafından uzun süredir merak içerisinde beklenen iPhone SE 4'e dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Son sızıntı, uygun fiyatlı iPhone'un nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.

iPhone SE 4'ün Tasarımı iPhone 4'e Benzeyecek

iPhone SE 4 modelini diğer pahalı iPhone'lardan ayıran çeşitli farklar olacak. En önemli farkı ise kamera bölümünde göreceğiz. Ucuz iPhone modeli yalnızca tek kamera ile gelecek. Muhtemelen maliyeti düşürmek için böyle bir kararın altına imza atılmıştır.

Arka kameranın 48 megapiksel çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Telefonun arka yüzeyinde Apple logosunun yer almaması dikkat çekti. Düz kenarlara sahip telefon, serinin önceki modellerinden daha büyük bir ekran ile satışa sunulacak.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Teknoloji devi Apple, kendi geliştirdiği 5G modemi iPhone SE 4'e entegre edecek. İddiaya göre telefonda Apple A18 işlemcisi yer alacak. Bu, uygun fiyatlı iPhone'un Apple Intelligence isimli yapay zeka özelliklerine de sahip olacağını gösteriyor.

Söz konusu işlemcinin iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde tercih edildiğini belirtelim. Dolayısıyla telefon performans konusunda sorunsuz bir deneyim sunacak. Telefonda ayrıca 8 GB RAM'in yer alacağı söyleniyor.

iPhone SE 4'ün tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ucuz iPhone ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmatyın.