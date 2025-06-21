Katlanabilir Telefon Pazarının Yeni Yakışıklısı Sahalara İniyor

Xiaomi'nin uzun süredir konuşulan katlanabilir telefon modeli Mix Flip 2 için geri sayım resmen başladı. Katlanabilir telefon pazarına yeni bir soluk getirecek cihaz gelecek hafta tanıtılacak. Xiaomi Grup Başkanı Lu Weibing'in yaptığı resmi açıklamaya göre Xiaomi Mix Flip 2, Xiaomi Mall'da ön siparişe açıldı.

Lu Weibing, yıllardır "güzel görünen ama işlevi olmayan" telefonların piyasayı nasıl domine ettiğine vurgu yaptı. Xiaomi Mix Flip 2 tam da bu noktadan atış yapıyor. 6.85 inç LTPO AMOLED ekranı, 4.01 inç geniş dış ekranı ve 1.5K çözünürlüklü bu telefon hem dayanıklıkta, hem de kamera kısmında başarılı not alıyor.

Lansman etkinliğinde, yakın zamanda parçalarına ayrılan Redmi K80 Ultra modeli ve 144Hz ekrana sahip aşırı güçlü tableti Pad 7S Pro'nun da tanıtılacağı söyleniyor.

Xiaomi Mix Flip 2 Beklenen Özellikler

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan bu katlanabilir telefon, kutudan Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 işletim sistemiyle çıkıyor. IPX8 suya dayanıklık sertifikası ve askeri sınıf dayanım testlerinden geçen bir gövdeye sahip. Bu gövdede 5.050 mAh'lık bir batarya bulunuyor ve 67W hızlı şarj desteğiyle geliyor. 50W kablosuz şarj desteği de bulunuyor.

Menteşe tasarımı oldukça sağlam ve her kitleye hitap eden renk seçenekleriyle geliyor. Henüz lansman gerçekleşmediği için bilinen özellikler şimdilik bu kadar. Ancak kadınlara özel bir renk seçeneği olacağı da konuşuluyor.

Kamera kısmında da performansı yüksek. Normalde katlanabilir telefonlar donanımsal olarak bir kısımdan ödün vermek durumunda kalıyor. Xiaomi Mix Flip 2 ise Leica imzalı 50 MP ana sensör + 50 MP ultra geniş açı kameraya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Xiaomi Mix Flip 2 Ne Zaman Çıkıyor?

Lu Weibing, 20 Haziran 2025 tarihinde yaptığı paylaşımda "Xiaomi Mix Flip 2 haftaya çıkacak" açıklaması yaptı. Bu doğrultuda telefonun 27-30 Haziran civarında tanıtılacağı doğrulanmış oldu. Fiyatı ve tüm teknik detayları, lansman çıkışından sonra resmiyet kazanacak.

Mix Flip 2'nin selefi orijinalinde 67.999 TL'den satılıyor. Şu an indirimli haliyle 49.999 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Yeni katlanabilir telefonun fiyatı bu skalada olabilir.