Kimse Beklemiyordu: Xiaomi'nin 16 Bin TL'lik Telefonu Rekor Kırdı!

Akıllı telefon dünyasının merakla beklediği ve uzun bir süredir gündemden düşmeyen Redmi K80 Ultra için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Xiaomi bu sabah modelin tasarımını paylaşmıştı. Akabinde işlemcisi ve soğutma sistemi hakkında detaylar açıkladı.

Şimdiyse telefon, AnTuTu performans testinde ortaya çıktı. MediaTek Dimensity 9400+ işlemci ve Xiaomi'nin kendi geliştirdiği grafik birimi D2'yi bir araya getiren cihaz, performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Redmi K80 Ultra AnTuTu Performans Testinde

Şimdiye kadarki en performans odaklı amiral gemisi olacağı söylenen Redmi K80 Ultra, AnTuTu V10 testinde 3.24 milyonun üzerinde skor elde etti. Böylelikle platformda yeni bir rekora imza attı.

Yaklaşık 400 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Redmi K80 Ultra, Xiaomi’nin bugüne kadar kullandığı en büyük 3D IceLoop buhar odasına ev sahipliği yapacak. Bu gelişmiş soğutma sistemi, uzun süreli oyun oturumlarında ve yoğun çoklu görev senaryolarında cihazın serin ve kararlı çalışmasını sağlayacak.

Ayrıca Fury Engine 4.0 ise bu donanım gücünü yazılımsal olarak destekleyerek performansı maksimum seviyeye çıkarmak için özel optimizasyonlar sunacak.

Şimdiye kadar sızdırılan Redmi K80 Ultra özellikleri şu şekilde sıralandı;

6.83 inç LTPS OLED ekran, 1.5K çözünürlük

7.500 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği

IP68 sertifikalı suya ve toza dayanıklı tasarım

Düz ekran tasarımı, yumuşak köşe kıvrımları, dört tarafı kavisli metal çerçeve ve premium cam elyaf arka yüzey

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Redmi K80 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.