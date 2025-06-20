Xiaomi'nin 144Hz Ekranlı Ucuz Telefonu Parçalarına Ayrıldı [Video]

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Redmi K80 ve Redmi K80 Pro'nun ardından K80 Ultra merakla beklenmeye başlanmıştı. YouTube üzerinden paylaşılan video ile birlikte telefonun içerisindeki kameralara ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde edildi.

Redmi K80 Ultra Parçalarına Ayrıldı

WekiHome isimli YouTube kanalında Redmi K80 Ultra parçalarına ayrıldı. 11 dakika 47 saniye uzunluğundaki videoda öncelikle telefon tüm açılardan gösteriliyor. Daha sonra telefonun donanım parçalarına detaylı şekilde yer veriliyor.

Redmi K80 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 16 GB RAM'e sahip telefon gücünü MediaTek Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Redmi K80 Ultra, OLED ekran üzerinde 1280 x 2772 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 7410 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğüdne kamera bulunacak.

Redmi K80 Ultra'nın Tahmini Türkiye Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre Redmi K80 Ultra 3000 yuan fiyata satılacak. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 16 bin 577 TL, vergili fiyatı ise 33 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.