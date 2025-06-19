Xiaomi'den 144Hz Ekranlı Tablet Geliyor! Özellikleri Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni tableti Pad 7S Pro ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kısa süre önce Geekbench'te görüntülenen tabletin bu kez özellikleri sızdırıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre tablet çok güçlü donanım ile gelecek.

Xiaomi Pad 7S Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 12,5 inç ekran büyüklüğüne sahip Pad 7S Pro, LCD ekran üzerinde 3.2K çözünürlük, 1000 nite kadar parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. 2024 yılında satışa sunulan Xiaomi Pad 6S Pro'da LCD ekran 2032 x 3048 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Tablette Xiaomi'nin geliştirdiği Xring O1 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 3.7GHz Cortex-X925, dört adet 3.4GHz Cortex-A725, iki adet 1.9GHz Cortex-A725 ve iki adet 1.8GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek içeriyor. Xiaomi Pad 7 Ultra'da da aynı işlemci bulunuyor.

10.610 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Tabletin arka kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde, ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek tablette klavye ve kalem desteği de bulunacak. Tabletin yalnızca 5,8 mm kalınlığında olacağı öne sürüldü. Pad 6S Pro'nun 6,3 mm kalınlığında olduğunu belirtelim.

Xiaomi Pad 7S Pro Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

25053RP5CC model numarasına sahip Xiaomi Pad 7S Pro tek çekirdek testinde 2 bin 631 puan çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 449 puan aldı. Geekbench testinde tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Xiaomi Pad 7S Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Xiaomi Pad 7S Pro'nun haziran ayının son haftasında tanıtılacağı iddia edildi.