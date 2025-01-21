Xiaomi, Steam Üzerinden Oyun Oynayabileceğiniz Yeni Tabletini Tanıttı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yalnızca akıllı telefonlarının yanı sıra yeni nesil tabletleriyle de pek çok tüketicinin favori markalarından biri haline geldi. Firma, son olarak tabletlerine getirdiği yeni bir teknoloji sayesinde oyunseverleri de kendine aşık edecek gibi görünüyor.

Dev şirket, kısa bir süre önce Pad S6 Pro tabletinde yeni WinPlay isimli yeni bilgisayar desteğini tanıttı. Bu yeni teknoloji, kullanıcıların tablet üzerinden Steam gibi platformlara bağlanıp oyun oynamasına olanak sağlıyor.

Yeni WinPlay Özelliği İle Tablet Üzerinden Bilgisayar Oyunları Oynanabilecek

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre, HyperOS işletim sistemi ile yenilenen WinPlay entegrasyonu, Xiaomi Pad 6S Pro tabletlerinde Windows oyunlarını doğrudan çalıştırmayı mümkün kılıyor. Bu bağlamda başta Steam olmak üzere pek çok oyun platformu da tabletlere entegre edilebilecek. Bunun yanı sıra oyun kolları gibi donanımlarda WinPlay sayesinde kolayca cihaza bağlanabilecek.

Şirket, henüz yeni geliştirdiği bu teknolojisi için Xiaomi Topluluğu üyelerine kapsamlı bir test programı başlattı. Yeni özelliği test eden kullanıcılar, WinPlay desteğinin Windows yazılımlarını çalıştırdığı sırada cihazı yormadığını ve GPU performansında ortalama olarak yalnızca yüzde 3 oranında bir kayıp yaşandığını belirtliyor.

Öte yandan WinPlay'in her bilgisayar oyununu da desteklemediğini belirtmekte fayda var. Yanınlanan görüntüleri incelediğimiz de Tomb Rider gibi güçlü yapımların tablet üzerinden rahatlıkla oynanabildiğini görsek bile, sadece belirli başlı oyunların oynanabildiği söyleniyor.

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